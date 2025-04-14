В Донбассе откроются студии документального кино

В Шахтерске (ДНР) и Луганске при Академии культуры и искусств им. М.Л. Матусовского появятся студии документального кино «Форпост». Их открытие произойдет к 9 Мая. Об этом «Известиям» рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

«Это будут площадки и для наших военкоров, и для местных ребят, которые там получают профильное образование. И вообще для всех документалистов, которые могут приехать туда, сгрузить картинку, отсмотреть, собрать фильм. Вся техника уже закуплена, инфраструктура создана», — сообщила Любимова.

По мнению министра, сейчас настает время ренессанса документального кино. Во многом этому способствует развитие техники: на хороший смартфон можно снять ролик даже лучше, чем в прежние времена позволяла профессиональная техника. Кроме того, важен интерес аудитории к этому виду контента.

«Я не могу не порадоваться и за наших документалистов. Для документального кино были кризисные годы, когда все были увлечены яркой игровой картинкой. Тем более когда появилась возможность смотреть самые разные кино из разных стран. Документальное кино было трудно продвигать, но вы знаете, как оно сейчас популярно на интернет-площадках, онлайн-платформах», — поделилась министр культуры.

Также она рассказала, что студию, подобную созданным в ДНР и ЛНР, планируется открыть в Севастополе (Крым).



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