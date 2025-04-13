Женщина пострадала в результате падения лифта в ТЦ на юго-западе Москвы

Лифт упал в торговом центре на улице Каховка на юго-западе Москвы, в результате чего пострадала женщина. Об этом в воскресенье, 13 апреля, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«По предварительным данным, лифт упал с минус 1-го этажа на минус 2-й этаж», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ход и результаты проверки контролируются межрайонной прокуратурой, сказано в сообщении.

В Уфе 5 февраля лифт с тремя несовершеннолетними девочками упал в шахту с третьего этажа. Уточнялось, что сначала кабина остановилась, после чего в ней погас свет и она резко сорвалась. Подростки не пострадали.