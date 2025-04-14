Невольная борьба: что стала причиной скандала между Мамиашвили и Валиевым

В Братиславе 7–13 апреля проходил чемпионат Европы по спортивной борьбе. Российские спортсмены даже в отсутствие своего лидера Абдулрашида Садулаева показали выдающийся результат в Словакии, выиграв пять медалей высшего достоинства в вольной борьбе. Чисто русский финал получился и в категории до 74 кг, где ныне представляющий Албанию Чермен Валиев оказался сильнее титулованного Заурбека Сидакова. После на церемонии награждения вышел скандальный эпизод с участием Валиева и главы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаилом Мамиашвили.

Доминация в вольной борьбе

В категории 57 кг золотую медаль завоевал представитель России Начын Монгуш, который в финале одолел Азамата Тускаева, выступающего за Сербию (7–4). Ранее тувинец прошел представителя Азербайджана Ислама Базарганова (5–0), армянина Манвела Хндзрцяна (4–1) и болгарина Ивайло Тисова (11–0). Бронзу взял белорусский борец Арыйан Тютрин: в схватке за третье место он со счетом 4–1 победил немца Никласа Стехеле. Еще один бронзовый призер — азербайджанец Ислам Базарганов.

В 65 кг лучшим стал россиянин Ибрагим Ибрагимов, в финале одолевший представителя Франции Хамзата Арсамерзуева со счетом 3–0. На пути к финалу Ибрагимов победил грузина Гогу Отинашвили (11–0), армянина Вазгена Теваняна (3–2), болгарина Микяя Наима (10–0) и поляка Кшиштофа Бьенковского (10–0). Бронзовые медали на счету уже упомянутого Вазгена Теваняна и азербайджанца Али Рахимзаде.

В весовой категории до 70 кг золотую награду взял российский борец Давид Баев: в финале он не оставил шансов армянину Армену Андреасяну (4–1). Ранее Баев победил азербайджанца Кянана Хейбатова (3–0), серба Виктора Войновича (10–0) и представителя Венгрии Исмаила Мусукаева (10–0). Бронзовые награды на счету грузина Акаки Керметелидзе и Кянана Хейбатова.

В 79 кг золотым медалистом стал представитель России Ахмед Усманов, в финале без проблем победивший выступающего за Францию Зелимхана Хаджиева (9–1). Ранее Усманов одолел представителя Испании Мохаммеда Моттагинию (7–0), украинца Василя Михайлова (2–1) и грузина Владимира Гамкрелидзе (3–1). Бронзовые медали забрали Аскарбек Гулаев (Словакия) и уже упомянутый Гамкрелидзе.

В категории до 97 кг, где должен был выступить Абдулрашид Садулаев (двукратному чемпиону ОИ из России не дали визу), золотую медаль выиграл грузинский борец Гиви Матчарашвили, который в финале победил заменившего Садулаева Магомеда Курбанова (3–2). Третьими на пьедестале оказались Батырбек Цакулов (Словакия) и Ричард Веч (Венгрия).

Заключительный день соревнований открывали представители категории до 61 кг. В финале россиянин Заур Угуев победил армянина Арсена Арутюняна со счетом 7:5. Ранее Угуев одолел белоруса Дмитрия Шамелу (10–0) и украинца Андрея Джелепа (11–1). Бронзовые медали завоевали Зелимхан Абакаров (Албания) и Андрей Джелеп.

В борьбе за золотую медаль в категории до 86 кг представляющий Болгарию Магомед Рамазанов одолел выступающего в сборной Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова со счетом 9–5. На пути к финалу Кадимагомедов прошел поляка Себастьяна Йержанского (9–0), израильтянина Мэтта Файнсильвера (10–0) и турка Османа Гечена (5–0). Третье место разделили россиянин Артур Найфонов и Осман Гечен.

В категории до 92 кг золото взял представитель Греции Даурен Куруглиев, который победил в финале Османа Нурмагомедова (Азербайджан). Ранее Куруглиев одолел турка Фейзуллу Актюрка, молдаванина Ивана Ичижли (10–0) и представителя Болгарии Ахмеда Батаева (5–0). Бронзу взяли Мириани Майсурадзе и Фейзулла Актюрк.

В тяжелом весе победу одержал представитель Азербайджана Георгий Мешвидишвили, который в финале одолел грузинского борца Соломона Манашвили. Бронза у Камила Косчолека (Польша) и Дениса Хроменкова (Белоруссия).

В финале категории до 74 кг представляющий Албанию Чермен Валиев одержал победу над Заурбеком Сидаковым со счетом 4–2. На пути к золоту Валиев одолел выступающего за Албанию Аганазара Новрузова (6–0), представителя Болгарии Рамазана Рамазанова (10–0) и молдаванина Иона Марку (14–3). Бронзовые медали достались Аганазару Новрузову и Таймуразу Салказанову (Словакия).

Необычное награждение

Скандальная ситуация произошла во время церемонии награждения. Глава ФСБР и вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW) Михаил Мамиашвили подошел к Чермену Валиеву, они обменялись репликами, после чего Мамиашвили надел Валиеву на шею медаль, но сделал это подчеркнуто недружественным, резким жестом, и по выражению лица спортсмена было видно, что это его возмутило. Как сообщил позже Чермен, Мамиашвили назвал спортсмена предателем, после чего инцидент заметил главный тренер сборной Азербайджана Хетаг Гозюмов и начал возмущаться неуважением в адрес Валиева.

При этом сам Мамиашвили заявил, что лишь поздравил Валиева и никаких оскорблений не было.

— Я поздравил его с победой, пожелал успеха, — отметил «Известиям» Михаил Мамиашвили. — Может, он удивился, что я его награждаю, потому что еще год назад, буквально за четыре месяца до Олимпиады, он был в нашей сборной. Национальная команда его готовила, но сегодня он уже под албанским флагом со слезами на глазах. Может, его это смутило? Вот таким, как Чермен, какая разница, какой флаг? Сегодня албанский, завтра болгарский. Это молодые ребята, которые, к сожалению, не совсем осознают ценность знамени на своих плечах. Они не понимают ответственность за страну, которая их сделала и дала им возможность. Да, иногда в непростых условиях, но тем не менее великая Россия сделала из них спортсменов. А так албанский флаг им в руки.

В женской борьбе у России шесть медалей. Золото в Братиславе взяли Екатерина Вербина (до 55 кг), Ольга Хорошавцева (до 57 кг) и Анастасия Сидельникова (до 59 кг). Бронза у Надежды Соколовой (до 50 кг), Натальи Малышевой (до 53 кг) и Динары Кудаевой (до 65 кг).