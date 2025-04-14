Финишный сбор: как Александр Большунов набрал форму в концовке сезона

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл масс-старт на 70 км свободным стилем на чемпионате России в Мончегорске. 28-летний спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 37 минут 17,1 секунды. Вторым стал Егор Митрошин, который уступил Сан Санычу 44,2 секунды. Третье место занял Иван Якимушкин (+45,1). Днем ранее в женском масс-старте на 50 км сенсационную победу одержала Дарья Канева. Второй финишировала Елизавета Пантрина, третьей — Анастасия Кулешова. На этих стартах лыжный сезон завершился.

Седьмая победа подряд

После многодневки «Большой Вудъявр», ставшей финальной частью Кубка России, большинство лыжников отправились в отпуск. Те, кто захотел продолжить соревновательный сезон, остались в Мурманской области, чтобы побороться за последние медали чемпионата России. Мужчины во главе с Александром Большуновым прибыли в Мончегорск, где пробежали коньковый марафон на 70 км.

На первых километрах мужского сверхмарафона по традиции всё шло спокойно. Участники старались держаться друг за другом. На отсечке 14 км сформировалась пятерка лидеров: Илья Семиков, Рифат Сафиуллин, Виктор Иванов, Александр Ившин и Александр Большунов. Наш самый титулованный лыжник на старте выглядел очень уверенно: четкие размашистые движения и минимум суеты.

Поворотный момент в гонке произошел после отметки 62 км. На ней Большунов выигрывал у Дмитрия Кондрашова 0,8 секунды, а у Андрея Кузнецова — 3,2. Казалось, что борьба будет плотной до финиша, но Сан Саныч быстро оторвался от преследователей. С каждой отсечкой его преимущество росло, и на финише он привез конкурентам более 40 секунд! Под конец сезона трехкратный олимпийский чемпион находится в отличной форме, выиграв седьмой старт подряд.

Борьба за остальные места на пьедестале выдалась ожесточенной, но в итоге вторым пришел Егор Митрошин, а третьим — Иван Якимушкин. Стоит отметить, что марафон пропускали первый и второй номера общего зачета Кубка России Савелий Коростелев и Сергей Ардашев. Конечно, это не уменьшает значимость триумфа Сан Саныча, но всё же ему было проще в отсутствие самых сильных конкурентов.

Мама в игре

Женщины же после Кировска вернулись в Апатиты, выйдя на дистанцию 50 км. Состав там получился весьма интересный. Например, на трассу вышли олимпийская чемпионка Юлия Ступак, призер Игр Анастасия Кулешова, а также открытие сезона-2024/25 Арина Каличева.

Поначалу пелотон возглавляла Екатерина Смирнова, а следом за ней попеременно работали Лидия Горбунова и Алиса Жамбалова. После отсечки 10 км эта троица выглядела еще увереннее, передавая лидерство друг другу. К 20 км в борьбе остались меньше 30 спортсменок. Первым номером работала уже Арина Кусургашева, ведя остальных за собой. Темп был не слишком высоким, все топы держались рядом. Затем Горбунова и Кулешова решили заехать в боксы для смены лыж. В итоге они потеряли время, а вперед вышла Ирина Ибрагимова. Через несколько километров все фавориты гонки вернулись во главу пелотона.

Ближе к финишу уже определились все претендентки на медали, их было 13, но в итоге финальные разборки случились между Хоботовой, Каневой, Ляшенко, Кулешовой, Кусургашевой и Пантриной. Эта шестерка разбилась еще до выката на стадион. Канева обеспечила себе первое место без особой борьбы, Пантрина пришла второй, а Кулешова замкнула топ-3. Дочь Юлии Чепаловой Олеся Ляшенко стала пятой.

Одна из главных сенсаций — седьмая позиция биатлонистки Егоровой. Позади она оставила титулованных Горбунову и Ступак. Юлия, пропустившая большую часть нынешнего сезона, заняла в марафоне девятое место и заявила, что гарантировала себе место в сборной на будущий сезон. «Ребята! Я пробежала полтос! Я девятая, и я отобралась в команду! Просто «мама в игре» это называется», — написала 30-летняя спортсменка в соцсетях.

После этих гонок нашим лыжникам надо начинать думать над тем, что делать следующей зимой. Чтобы иметь серьезные шансы на олимпийские медали, отечественным лыжникам нужно заглядывать на европейские трассы.

Особенный снег

Важность адаптации к олимпийской трассе сами спортсмены хорошо понимают. В нынешнем сезоне часть российских лыжников провела несколько сборов в Италии. Еще осенью в Альпах тренировались Сергей Волков и Дарья Непряева, а в феврале перед чемпионатом России они же, а также Савелий Коростелев и Александр Большунов снова приехали в Валь-Ди-Фьемме, где пройдут Игры.

Большунов в Италии задержался и впервые за три года отстранения выступил на международных соревнованиях, хоть и коммерческом, старте Sudtirol Moonlight Classic. Трехкратный олимпийский чемпион этот старт выиграл, но какого-то тотального преимущества над любителями у него не было.

О том, что снег в Европе и России разный и к нему необходима адаптация, все знают уже давно. Почему существует эта разница, подробно в разговоре со «Спортс» объяснял призер Олимпиады Александр Панжинский.

«Обычно на натуральную основу ложится подушка из искусственного снега, которую настреливают пушками, — подчеркнул вице-чемпион Игр-2010. — Ночью температура в Европе часто минусовая, а днем — плюс. Соответственно, снег днем подтапливается, ночью подмерзает. Всё это смешивается с искусственной основой, перемалывается ратраком, и получается ледяная крошка. При ее соприкосновении с пластиковой поверхностью лыжи происходит меньше трения, и, таким образом, скорости намного выше, чем на натуральном снегу. В России же большую часть года соревнуются в северных регионах, снег там натуральный плюс часто стоят сильные морозы. Такой снег имеет другую структуру, скольжение по нему медленное, мы называем его тупым».

В нашей стране похожий быстрый снег зимой найти сложно. Вероника Степанова уверяет, что такой есть на ее родной Камчатке, Панжинский говорит про Красногорск, где погода напоминает европейскую. Однако в Подмосковье не всегда хватает снега, как это было и прошедшей зимой. В тех же местах, где прошли в этом сезоне все главные российские соревнования, снег был преимущественно «тупым»: Вершина Теи в Хакасии, Чусовой в Пермском крае, Казань, Ижевск, Сыктывкар и Кировск в Мурманской области.