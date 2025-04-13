Большунов стал победителем масс-старта на 70 км на чемпионате России
Трехкратный олимпийский чемпион, лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 70 км свободным стилем на чемпионате России в Мончегорске. Об этом стало известно в воскресенье, 13 апреля.
Большунов преодолел дистанцию за 2 часа 37 минут 17,1 секунды. На втором месте — Егор Митрошин, уступивший 28-летнему спортсмену 44,2 секунды. Третьим до финиша дошел Иван Якимушкин (+45,1 секунды).
Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Мончегорске. Днем ранее состоялся женский масс-старт на 50 км: первой финишировала Дарья Канева, второй — Елизавета Пантрина, третьей — Анастасия Кулешова, уточняет «Спорт-Экспресс».
Ранее, 1 апреля, сообщалось, что Большунов одержал победу в спринте свободным стилем на заключительном этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2024/25 в Кировске Мурманской области. В финале соревнований результат спортсмена составил 2 минуты 51,31 секунды.