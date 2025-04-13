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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Камчатке

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Фото: TASS/Ivan Damanik
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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Камчатке. Об этом 13 апреля сообщает главное управление МЧС РФ по Камчатскому краю в Telegram-канале.

«Подземный толчок зарегистрирован в 21:45 по местному времени (12:45 мск) в акватории Тихого океана. Его магнитуда составила 4.9», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что очаг пролегал на глубине 67 км. Кроме того, толчки силой до четырех баллов ощущались в отдельных районах Петропавловска-Камчатского, в Елизовском районе и Вилючинском городском округе.

О возможных пострадавших и повреждениях не сообщалось.

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Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали 14 марта вблизи Петропавловска-Камчатского. Отмечалось, что подземные толчки произошли в акватории Тихого океана на глубине 43 км. О возможных пострадавших и повреждениях не сообщалось.

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