Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Камчатке. Об этом 13 апреля сообщает главное управление МЧС РФ по Камчатскому краю в Telegram-канале.

«Подземный толчок зарегистрирован в 21:45 по местному времени (12:45 мск) в акватории Тихого океана. Его магнитуда составила 4.9», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что очаг пролегал на глубине 67 км. Кроме того, толчки силой до четырех баллов ощущались в отдельных районах Петропавловска-Камчатского, в Елизовском районе и Вилючинском городском округе.

О возможных пострадавших и повреждениях не сообщалось.

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали 14 марта вблизи Петропавловска-Камчатского. Отмечалось, что подземные толчки произошли в акватории Тихого океана на глубине 43 км. О возможных пострадавших и повреждениях не сообщалось.