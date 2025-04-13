В МВД предупредили об уязвимости в версии WhatsApp для Windows

В версии WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) для Windows была обнаружена уязвимость, которая позволяет мошенникам отправлять специальные вложения, маскируя их под безопасные файлы. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Злоумышленник может отправить ВПО как безопасный документ или картинку. При открытии такого файла внутри WhatsApp вредоносная программа может запуститься незаметно. Уязвимость устранена в обновлении 2.2450.6», — отметило ведомство в Telegram-канале.

В МВД РФ уточнили, что во избежание проблем нужно обновить WhatsApp до последней версии, а также не открывать никакие вложения от незнакомцев.

В УБК МВД России 12 апреля сообщили о том, что злоумышленники используют схему, по которой рекомендуют жертве под различными предлогами установить на устройство приложение, распространяющее вредоносное программное обеспечение (ПО), направленное на похищение персональных данных.