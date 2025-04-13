Вильфанд сообщил о сохранении снежного покрова на 80% территории РФ

Снег всё еще лежит на 80% территории России, в связи с этим на данный момент рано говорить о возможности возникновения лесных пожаров в стране. Об этом 13 апреля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфаксом».

«Еще на 80% территории страны снег лежит. Только на самом юге Урала, юге западной Сибири, в Забайкальском крае, в Приморье, на юге Амурской области, вот здесь снега нет. И, конечно, на южной половине европейской части страны», — заявил Вильфанд.

По его словам, пожар может возникнуть из-за человеческого фактора, но только в областях, где снег сошел или изначально выпало мало осадков. При этом он добавил, что на данный момент нет областей, где установился риск высокой пожарной опасности.

Вильфанд отметил, что возгорания по неосторожности могут возникнуть в южной части Сибири и Алтайского края.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 12 апреля сообщил о том, что небольшие осадки в виде мокрого снега ожидаются в Москве в ночь на воскресенье, 13 апреля, из-за приближающегося к столице с севера атмосферного фронта. По его информации, на данный момент в некоторых северных районах Московской области уже зафиксировали осадки.