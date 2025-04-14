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Лучшие поздравления с наступающей Пасхой для православных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Пасха — главный христианский праздник, символизирующий победу жизни над смертью. Торжество знаменует воскресение Иисуса Христа, даровавшего человечеству надежду на вечную жизнь. Праздник Пасхи наполняет сердца радостью и светом, а традиционное пасхальное приветствие «Христос воскресе!» объединяет верующих по всему миру. В 2025 году Христово воскресенье наступит 20 апреля. В канун праздника люди традиционно поздравляют друг друга с грядущим светлым днем, делятся добрыми словами и пожеланиями. По случаю наступающей Пасхи «Известия» подготовили лучшие душевные поздравления и красивые открытки.

Лучшие поздравления с наступающей Пасхой – 2025 в прозе

«От всего сердца поздравляю тебя с наступающим праздником Светлого воскресенья! Пусть Пасха принесет в твой дом свет, тепло, любовь и Божью благодать. Пусть каждый день будет наполнен радостью, а сердце — миром и верой».

Создано «Известиями» при помощи ИИ

«В преддверии святого праздника желаю вам светлой веры, крепкой надежды и любви, способной преображать всё вокруг. Пусть этот день напомнит о великом чуде и подарит умиротворение и силу духа».

Создано «Известиями» при помощи ИИ

«Поздравляю с приближением самого светлого дня! Пусть воскресение Христово вдохновляет тебя быть добрым, честным и сильным духом. Желаю, чтобы твоя жизнь была яркой, как крашеные яйца, сладкой, как пасха, и светлой, как сам чудесный праздник!»

Создано «Известиями» при помощи ИИ

«С праздником грядущим! Пусть каждый день приносит радость, а вера укрепляется с каждой молитвой и добрым поступком. Желаю мира в душе, света в сердце и Божьей благодати в жизни и делах».

Красивые пожелания в канун воскресения Христова

«В канун Пасхи хочется пожелать вам душевной чистоты, покоя в сердце и тихой радости. Пусть всё, что омрачало, останется позади, а впереди будет только светлая дорога».

Создано «Известиями» при помощи ИИ

«Пусть с первым колокольным звоном светлого утра в дом войдет благословение, а душа расцветет, как весна. С наступающим чудом Пасхи!»

Создано «Известиями» при помощи ИИ

«На пороге воскресения Христова желаю, чтобы каждая молитва, произнесенная вами, была услышана. Пусть ваши труды и старания увенчаются Божьим благословением, а дом наполнится светом веры».

Создано «Известиями» при помощи ИИ

«В канун Светлой Пасхи пусть в сердце расцветет настоящая вера, пусть уйдет тревога, откроются глаза на главное, и в жизнь войдет настоящее спокойствие — то, что дает Господь. Желаю тебе добра, тихой радости и божественного света души».

Короткие стихи с наступающей Светлой Пасхой

Скоро Пасха — светлый праздник,

Мир откроет благодать.

Пусть Господь вам даст усердье

Верить, ждать и понимать.

Создано «Известиями» при помощи ИИ

Христос грядет — Спаситель мира,

Несет надежду, свет, добро.

И пусть в сердцах горит лампада

Любви и веры в торжество!

Создано «Известиями» при помощи ИИ

Верой, светом, чистым словом

Скоро Пасха за порогом.

Пусть она в сердца войдет,

Благость Божью принесет!

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