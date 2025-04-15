Капитальная перезагрузка: регионы получат субсидии на завершение недостроев

Власти займутся вопросом недостроенных объектов капитального строительства. Для решения этой проблемы регионам будут предоставлять субсидии из федерального бюджета. Прием заявок на получение средств уже стартовал. Инициатива позволит вернуть в оборот объекты, в которые уже были вложены значительные бюджетные средства , отмечают эксперты. Однако государству потребуется выработать меры, исключающие возникновение недостроев в будущем. Как будет работать новая норма — в материале «Известий».

Возвращение к жизни

Минстрой России начал прием заявок на субсидии для софинансирования работ по завершению объектов капитального строительства, включенных в федеральный реестр. Цель — ввести их в эксплуатацию.

Средства предоставят в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Прием заявок продлится до 18 июня 2025 года. Выдавать субсидии начнут в 2026-м.

Заявки будут отбирать на основе соответствующих правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.

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Вопрос недостроя в России находится на контроле властей. С 2022 года Минстроем ведется комплексная работа по сокращению количества таких домов. В частности, был создан федеральный реестр объектов незавершенного строительства. В нем сегодня находятся 773 здания. По 696 из них правкомиссией уже приняты решения — 155 объектов снесут, 216 приватизируют, 4 передадут, а 321 достроят.

Критерием отбора домов является наличие их в федеральном реестре незавершенных объектов капитального строительства, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минстроя. Решение о завершении строительства принимается соответствующим штабом.

Фото: ТАСС/Юлия Власова

Для получения субсидии региону необходимо предоставить обосновывающие документы. В том числе заключение государственной экспертизы проектной документации, выданное не ранее чем за три года до года представления заявки, и выписку из ЕГРН, подтверждающую право собственности субъекта на незавершенный объект. Распределять средства между регионами будут на основе рейтинга, согласно которому субсидии будут предоставляться «от меньшей к большей» с учетом потребности в завершении объекта.

— Таким образом, чем меньше региону требуется средств на завершение объекта незавершенного строительства и больше степень его готовности, тем выше в рейтинге будет данный объект при распределении субсидии , — пояснили в министерстве.

Скоординированный подход

Проблема незавершенного строительства в России остается актуальной, однако в последние годы наблюдается положительная динамика, отмечает практикующий адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России Шон Бетрозов. Благодаря работе правительственной комиссии и Минстроя за два года удалось принять решения более чем по 650 объектам. Некоторые из них уже достроены и введены в эксплуатацию.

— Это касается, в частности, социальных объектов: школ, больниц, спортивных комплексов, а также отдельных жилых домов. Программа не только решает проблему недостроев, но и возвращает в оборот объекты, в которые уже были вложены большие средства, — подчеркивает собеседник «Известий».

Созданный Минстроем федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства стал инструментом их учета и инвентаризации, указывает управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Именно этот реестр становится отправной точкой: в нем сосредоточена информация о статусе объекта, юридических основаниях признания его незавершенным и сценариях дальнейших действий , — разъясняет эксперт.

Для реализации одного из них — завершения строительства — государство и будет выделять субсидии. Правительством уже создана нормативная база для нового механизма господдержки, напоминает Бетрозов. Разработанные правила определяют порядок отбора, требования к заявкам и условия предоставления финансовой поддержки.

Получателями субсидий выступают российские регионы, в которых находятся незавершенные объекты капитального строительства. Доступ к средствам будет у органов государственной власти субъектов, а не у частных компаний.

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Для получения господдержки потребуется региональный нормативный акт с утвержденным перечнем мероприятий, включающих реконструкцию или завершение строительства , уточняет Русяев.

Кроме того, к заявке необходимо приложить техническое и экономическое обоснование проекта, актуализированную проектно-сметную документацию с положительным заключением государственной экспертизы, а также документы, подтверждающие право собственности на объект .

Если всё в порядке, субъект РФ и Минстрой заключат соглашение, закрепляющее объем финансирования, сроки завершения работ, обязательства сторон и параметры контроля за целевым использованием средств.

При этом важно, чтобы регион выделил на завершение дома и собственные средства, поскольку программа построена на механизме софинансирования.

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— Такая модель исключает пассивное ожидание средств «сверху» и требует от регионов инициировать управленческие и бюджетные решения заранее, — убежден Илья Русяев.

На Минстрой же в этом случае возлагается функция координатора и контролера: поступившие в федеральный орган заявки проверяются на соответствие критериями и лишь после этого передаются президиуму правительственной комиссии, принимающему финальное решение.

Запуск системы предоставления субсидий с 2026 года должен ускорить завершение работ по большинству оставшихся объектов, особенно тех, чья достройка технически возможна и экономически обоснована, ожидает Бетрозов.

Выход на новый уровень

Эффективность программы будет обеспечена несколькими факторами, полагает Илья Русяев. В частности, совместное финансирование с государством поможет снять одну из главных преград — нехватку средств, из-за которой и образовалась значительная часть недостроев.

Однако для успешного завершения объектов необходимы не только деньги, но ресурсы, например стройматериалы , обращает внимание научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

— Важно, чтобы они всегда были в наличии. Потому что недостаточно только выделить деньги, нужно еще иметь возможность приобрести на них товары, — предупреждает эксперт.

Еще одно преимущество инициативы — упорядоченный характер отбора и обязательность отчетности , дополняет Русяев. Они снижают риски распыления бюджетных средств. Крайне важно, чтобы субсидии одобрялись только на те здания, которые реально можно достроить , согласен Журавлев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Нужно избежать попытки восстановить с помощью инициативы вообще все недострои без учета ресурсов, которые на это требуются. Программа окажется успешной, если субсидии будут выделяться именно под тот объем ресурсов, что имеется. Тогда за относительно короткое время можно будет достроить объекты, — убежден он.





Правда, власти и не планируют завершать с помощью софинансирования все объекты, уточняет кандидат экономических наук, доцент департамента экономики и управления института экономики, управления и права ГАОУ ВО МГПУ Елена Зубеева. Некоторые недострои в конечном итоге просто снесут, какие-то приватизируют, и лишь часть завершат.

Потребуются также меры, исключающие возникновение незавершенных объектов в будущем , отмечает Русяев. Среди них он выделяет более строгие критерии допуска к строительству, контроль за реализацией контрактов и оценку финансовой устойчивости застройщиков.

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Вопросом предотвращения появления новых недостроев власти, к слову, уже озаботились, указывает Шон Бетрозов. В частности, обсуждаются поправки в законодательство, согласно которым застройщик, не завершивший объект в установленные сроки, будет обязан демонтировать его и привести участок в первоначальное состояние за собственный счет.



Это говорит о том, что государственная политика в области незавершенных объектов выходит на новый уровень — от точечных решений к системному механизму, считает Бетрозов. Субсидии из федерального бюджета становятся ключевым элементом этой работы, позволяя довести до конца наиболее значимые объекты.

— Если заявленная модель будет работать последовательно и прозрачно, то уже в ближайшие годы масштаб проблемы недостроев будет минимизирован, — уверен эксперт.