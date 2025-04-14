Последнее китайское: в КНР испытывают бомбардировщик шестого поколения J-36
Китайский самолет J-36, испытания которого недавно начались возле города Чэнду, является бомбардировщиком-ракетоносцем, а не истребителем шестого поколения, как его окрестили мировые СМИ. Об этом эксперты заявили «Известиям» после тщательного изучения видео. По их мнению, о специализации машины говорят ее размеры и компоновка. А габаритами двухдвигательного малозаметного истребителя обладает другой китайский самолет, замеченный чуть позже возле города Шэньян. Над машинами шестого поколения сейчас работают несколько стран. О том, какие перспективные разработки существуют в России, а также о направлениях развития военной авиация в ближайшие годы, — в материале «Известий».
Бомбардировщик, а не истребитель
В Китае работают сразу над двумя проектами самолетов следующего поколения. 26 декабря 2024 года в городе Чэнду провинции Сычуань, где находится штаб-квартира Chengdu Aircraft Corporation, увидели первый испытательный полет нового самолета. Следом еще один летающий прототип другого типа был снят на видео очевидцами в районе города Шэньян. Первая машина получила неофициальное название J-36, исходя из номера на фюзеляже «3601», хотя в действительности самолет может оказаться не J-36 («истребитель»), а J/H-36 или даже H-36 («бомбардировщик»).
Китай традиционно не разглашает никаких деталей или характеристик по новой военной технике и не комментирует назначение и возможности новых самолетов.
— J-36 из Чэнду — это сверхзвуковой многоцелевой или ударный самолет, выполненный по аэродинамической схеме «летающее крыло», — рассказал «Известиям» редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев. — Такая схема в сочетании с треугольным крылом большой стреловидности обеспечит самолету высокую сверхзвуковую скорость и достаточно вместительные отсеки для вооружений. Отсутствие киля и выступающих поверхностей обеспечивают ему малую радиолокационную заметность. Для управления полетом используются отклоняемые элероны — поверхности на задней кромке крыла.
Передовая и необычная конструкция дополняется размещением на самолете трех турбореактивных двигателей, которые собраны в один пакет в центральной части фюзеляжа, отметил эксперт.
— Два воздухозаборника двигателей находятся по бортам корпуса самолета, а третий — сверху, за кабиной пилотов, — уточнил Дмитрий Корнев. — В этом смысле самолет не имеет аналогов в современной авиации. Общие размеры машины говорят о том, что самолет может обладать дальностью полета в несколько тысяч километров и, скорее всего, предназначен для выполнения ударных операций, но наверняка будет нести и ракеты «воздух—воздух».
Ударное назначение самолета оправдано еще и тем, что Китаю необходимо заменить бомбардировщик-ветеран Н-6, который является модернизированным советским самолетом Ту-16 разработки 1950-х годов, считает Корнев.
— И как раз появление ударного современного самолета средней дальности действия позволило бы ВВС НОАК уверенно контролировать все прилегающие к Китаю морские пространства. Так что, скорее всего, перед нами не прототип истребителя шестого поколения, как сразу решили многие СМИ, а прототип нового китайского бомбардировщика-ракетоносца, — уверен эксперт.
Другой китайский новый самолет из города Шэньян обладает всеми чертами и габаритами двухдвигательного малозаметного истребителя. Он тоже выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло», совмещенной с отсутствием вертикального хвостового оперения. Этим, а также формой крыла обеспечивается малая радиолокационная заметность. Отсек вооружения размещен в фюзеляже, а двигатели имеют плоские сопла. Это сделано опять же для снижения заметности самолета в радиолокационном и инфракрасном диапазонах.
— Новый истребитель выглядит достаточно необычно, но может оказаться относительно эффективной боевой машиной, которая может относиться как к пятому, так и к следующему поколениям, — отметил Дмитрий Корнев.
Шестое поколение
Для того чтобы самолет соответствовал шестому поколению, надо выдержать определенные параметры. Считается, что они должны быть эффективными на любых скоростях — от дозвука до сверхзвука, менять свою форму при необходимости, обладать «умной» обшивкой, которая содержит множество датчиков, формирующих информационную картину о состоянии самого самолета, а также того, что происходит вокруг.
Также такие боевые машины должны обладать новыми интеллектуальными возможностями с интеграцией в информационную картину современной боевой операции. И, конечно, истребители 6-го поколения могут быть беспилотными: пилотирование у них — опциональная функция.
— Реальность, конечно, будет вносить свои корректировки в теоретические проработки, и потому разделение самолетов на поколения носит чисто условный характер, — отметил Дмитрий Корнев. — Хорошим примером условности поколений стало последовавшее 21 марта 2025 года заявление президента США Дональда Трампа о том, что в США создан перспективный истребитель шестого поколения по программе Next Generation Air Dominance (NGAD) F-47 корпорации Boeing.
Было заявлено, что с 2020 года по программе NGAG вышли на испытания уже несколько прототипов новых истребителей, и, конечно, не сообщается никаких деталей по их характеристикам и соответствию требованиям к новому шестому поколению.
Исходя из большого опыта США по созданию современных самолетов, можно предположить, что новый самолет будет обладать еще более продвинутыми «стелс»-характеристиками. И, вполне вероятно, что основным его назначением будет завоевание господства в воздухе, отмечают эксперты.
— Если так, то новый F-47 придет на смену истребителям F-22 Raptor, и начнется этот процесс в начале 2030-х годов. — рассказал Дмитрий Корнев. — Судить же о характеристиках и реальных боевых возможностях нового самолета пока слишком рано: в заявлениях для прессы и публики традиционно мы видим в основном лозунги.
Российские проекты
Ведущие мировые авиационные державы создают новые боевые машины и поступательно развивают свою боевую авиацию. Это ставит совершенно четкие задачи перед российской авиационной промышленностью. И работы уже ведутся.
Дальнейшее развитие и увеличение серийного производства истребителей пятого поколения Су-57 уже в процессе. Ведутся испытания связки Су-57 с современными дронами типа «Охотник» в боевых условиях.
— Вполне вероятно, что тут нас ждут еще и испытания новых систем вооружений для этого самолета, — отмечает Дмитрий Корнев. — Ждем выхода на испытания и запуска в серийное производство легкого истребителя Су-75, в котором должны быть реализованы в том числе и черты машины шестого поколения. С самой современной электроникой и двигателем Су-75 сразу задает определенный задел на будущее и позволит на его базе выходить на поколения 5+ и дальше.
Кроме того, сейчас должна идти разработка по программе обновления истребителя-перехватчика дальнего действия — ожидается появление нового самолета на смену МиГ-31.
И наконец, мы ждем выпуска нового стратегического ракетоносца ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации), который в перспективе заменит и Ту-95МС, и Ту-22М3.
— Богатейший научно-технический потенциал российской авиационной промышленности позволяет с уверенностью говорить о том, что самолеты новых поколений уже сейчас в работе в наших конструкторских бюро, — отмечает Дмитрий Корнев.
Эксперт уверен, что мы обязательно увидим новые самолеты, когда всё будет готово.
Создание таких машин важно, так как позволит обеспечить преимущество ВВС той или иной страны над остальными, рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель Герой России Игорь Маликов.
— Самолеты шестого поколения должны быть роботами с «мозгами», работу которых обеспечит искусственный интеллект, — рассказал он. — Они должны разгрузить летчиков, позволяя им сосредоточиться на самом важном, — только это значительно повысит эффективность машин. Возможны и беспилотные варианты таких самолетов. Пока это концепция, некий идеал, к которому надо стремиться. Но, что в итоге получится, нам неизвестно.
Однозначно можно сказать, что в ходе работ над самолетом шестого поколения будут появляться новые прорывные технологии, которые окажут влияние на развитие авиации, и нам нельзя стоять на месте, чтобы не стать отстающими, подвел итог эксперт.