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Сильнейшие молитвы в Чистый четверг: перед купанием и причастием

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Чистый четверг — особый день Великого поста, один из самых глубоких по смыслу. Он посвящен воспоминанию Тайной Вечери, где Христос установил таинство Евхаристии (Благодарения) и омыл ноги ученикам, показав таким образом пример смирения и любви. В 2025 году Чистый четверг приходится на 17 апреля, и этот день исполнен внутренней молитвой, подготовкой к причастию, очищением души и тела.

Молитва в Чистый четверг занимает центральное место. «Известия» публикуют самые важные молитвенные моменты и тексты, которые можно использовать.

Молитва при купании в Чистый четверг

Традиция купания или омовения в Чистый четверг до восхода солнца — это не просто народный обряд, а глубоко символический акт. Смывается всё ненужное, темное, болезненное, а вместе с водой уходит всё греховное, что мешает душе приблизиться к Богу.

Перед омовением в Чистый четверг рекомендуется прочесть следующую простую, но сильную молитву:

«Как исповеди очищают, как вода грязь смывает, так и ты, четверг, чистым любой, Очисти меня, раба Божьего, от всякого зла, от обиды, от непослушания, от чужой хулы, от дурной молвы, от злых разговоров, от напрасных споров Во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь»

Главное песнопение Великого четверга — «Вечери Твоея тайныя…»:

«Сын Божий! сделай меня ныне участником Твоей тайной вечери (удостой причаститься), потому что я не расскажу тайны врагам Твоим, не дам такого Тебе целования, как Иуда (не буду изменять Тебе худою жизнью), но, как разбойник, исповедаю Тебя: помяни меня, Господи, во Царствии Твоем»

Также во время домашних молитв можно прочитать Псалом 50 («Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей…») — это покаянный псалом, особенно уместный в любой день Страстной седмицы.

Чистый четверг: каноны перед причастием

Причастие в Чистый четверг — это одно из главных духовных событий для верующего человека. Чтобы достойно подойти к таинству, нужно подготовиться: в первую очередь, посредством молитвенного правила, установленного Церковью.

Что читать перед Причастием:

Вечером накануне (или утром) читается последование ко святому Причащению, в которое входят несколько канонов.

  • Канон покаянный ко Господу Иисусу Христу;
  • Канон молебный ко Пресвятой Богородице;
  • Канон Ангелу Хранителю;
  • Последование ко Святому Причащению (молитвы от святителей).

Непосредственно перед Причастием (в храме) читаются:

  • Молитвы перед принятием Святых Даров (обычно их произносят тихо в храме за несколько минут до исповеди и литургии).

Исповедь желательно пройти накануне вечером, чтобы в сам день Причастия быть сосредоточенным на литургии.

Если человек не может вычитать всё правило полностью (например, из-за возраста или состояния здоровья), он может с благословения духовника прочесть сокращенный вариант, но с особым вниманием, сокрушением и верой.

О чем еще молиться в Чистый четверг: сильные молитвы

В Чистый четверг стоит не только готовиться к причастию, но и молиться за дом, семью, исцеление, прощение грехов. Это особое время, когда небо «открыто» — душа тоньше чувствует Божие присутствие.

Сильные молитвы на Чистый четверг:

Молитва о прощении грехов:

«Господи, Боже наш, всё, в чем я согрешил сегодня словом, делом и помышлением, как благой и Человеколюбец, прости мне. Мирный сон и безмятежный даруй мне. Ангела Твоего хранителя пошли, защищающего и сохраняющего меня от всякого зла. Ибо Ты —– хранитель душ и тел наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь».

Молитва о семье и доме:

«Господи Иисусе Христе, сохрани мой дом и всех живущих в нём. Укрепи в нас любовь, тишину, терпение и взаимопонимание. Да будет Твоя благодать с нами во все дни жизни. Аминь».

Молитва о здоровье (при умывании):

«Господи, подай мне крепость телу и духу. Исцели недуги видимые и сокровенные. Да буду я служить Тебе в здравии, на радость ближним и во спасение души. Аминь».

Молитва об избавлении от тревог и страха:

«Господи, даруй мне мир в душе и покой в мыслях. Помоги преодолеть страх, сомнения, уныние и неверие. Укрепи веру мою и упование на Тебя. Аминь».

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