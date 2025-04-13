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Эксперт перечислил правила цифровой гигиены

Эксперт Лопатин посоветовал не игнорировать оповещения об обновлении системы ПК
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В эпоху цифровых технологий защита персональных данных становится критически важной. Мошенники постоянно совершенствуют методы атак, а утечки информации могут привести к серьезным последствиям. Cтарший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин рассказал «Известиям» 13 апреля о правилах цифровой гигиены, которые помогут обезопасить личные данные.

«Планшеты, компьютеры, телефоны и другие гаджеты со временем накапливают данные, что может не только замедлять их работу, но и повышать риск кибератак. Регулярная очистка устройств от ненужных данных, таких как история просмотров, корзина, файлы cookie, неиспользуемые приложения, старые электронные письма и загруженные документы, помогает ускорить работу и снизить вероятность мошенничества с использованием этой информации», — объяснил он.

По его словам, слабые пароли — еще одна прямая угроза цифровой безопасности. Простые комбинации вроде «123456» взламываются моментально, оставляя данные и финансы без защиты. Для надежного хранения и генерации паролей он посоветовал использовать специальные приложения — они исключают риск забыть пароль и позволяют создавать сложные комбинации, которые трудно взломать хакерам.

Каждое обновление операционной системы и приложений помогает устранить критические уязвимости смартфонов и других устройств. Эксперт рекомендовал не игнорировать уведомления о наличии обновлений и своевременно загружать их. Кроме того, стоит установить антивирусную защиту и выполнять полную очистку памяти перед утилизацией устройства — эти обязательные меры предосторожности предотвратят утечку данных.

Взломный характер: число имитирующих вход в соцсети сайтов выросло в 10 раз
Так мошенники пытаются «угнать» аккаунты в мессенджерах

Вместе с тем соцсети и мессенджеры стали новой территорией, где мошенники ищут своих жертв. Отправляемые там фишинговые ссылки на фейковые сайты, маскирующиеся под банковские и прочие надежные с виду порталы, ежедневно вводят в заблуждение тысячи пользователей. Лопатин подчеркнул, что стоит критически относиться к любым сообщениям от незнакомых людей, а также к ссылкам и файлам, которые могли прислать даже известные вам контакты. Нужно постараться уточнить, что это за ресурс или файл, и связаться с собеседником по другим каналам.

Кроме того, по мнению эксперта, не помешает и разумная осторожность при публикации контента в социальных сетях. Одна необдуманная фотография документа или отметка геолокации может стать для злоумышленника ключом к частной жизни пользователя.

Ранее, 11 апреля, сообщалось, что 86% опрошенных россиян испытывают тревогу перед современными технологиями. Об этом говорится в результатах исследования IT-компании «Киберпротект» и деловой соцсети TenChat. Наибольшее беспокойство вызывает угроза взлома аккаунтов — об этом заявили 32% опрошенных. При этом 30% переживают из-за возможной утечки данных из биометрических систем.

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