Форму Овечкина продали на онлайн-аукционе

Именную форму российского хоккеиста Александра Овечкина продали на онлайн-аукционе за 1,4 млн рублей. Торги начались 7 апреля, стартовая цена джерси составила 50 тыс. рублей, передает телеканал «Известия».

Бело-золотой свитер россиянин надевал на прощальный матч Даниса Зарипова. На джерси также расписались члены команды «Ак Барс». Самый титулованный игрок КХЛ простился с хоккеем в 2023 году.

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