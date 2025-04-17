Ставка на лайфстайл: почему направление сегодня стало приоритетным на примере компаний из финтеха

Современные финансовые организации уже давно перестали быть исключительно банковскими или брокерскими сервисами. Они последовательно развивают свои экосистемы, предоставляя клиентам услуги от покупки билетов до заказа продуктов на дом. Ярким примером компаний, активно работающих в данном направлении, является казахстанский Freedom Holding. Он известен в первую очередь благодаря личности ее создателя и главы Тимура Турлова, а также принадлежащих ему Freedom Broker, Freedom Bank и страховым компаниям Freedom Insurance и Freedom Life. Однако экосистема финансовых сервисов Freedom включает в себя многие бизнес-направления, в том числе и так называемый lifestyle-сегмент, в который входят различные онлайн-сервисы, приобретенные холдингом за последние годы. О том, почему ведущие финансовые организации сегодня делают ставку именно на это направление, — материале «Известий».

Точка роста

Согласно отчетности холдинга за октябрь-декабрь 2024 года, его выручка подскочила на 57%, до $655 млн. Из них брокерский бизнес принес $213,3 млн, банк заработал $206,4 млн. Страховое подразделение, представленное компаниями Freedom Insurance и Freedom Life, принесло еще $197,8 млн. Доход прочих сегментов, к которым относятся и lifestyle-сервисы, подскочил на 120% год к году до $37,7 млн.

Комментируя финансовые результаты, Тимур Турлов отметил значительную диверсификацию бизнеса, достигнутую за последние годы.

— В эпоху глобализации мы создаем экосистему Freedom Finance как единую платформу, где различные бизнес-сегменты — от банковских и страховых услуг до сервисов в сфере лайфстайла — беспрепятственно взаимодействуют для обслуживания более 7 млн клиентов, — сказал он.

Распределения выручки удалось достичь благодаря приобретению и интеграции представителей интернет-коммерции. Некоторые инвестиции были сделаны еще в пандемийный период и уже себя окупили, принося холдингу дополнительную выручку и новых клиентов.

В 2021 году Freedom Holding приобрел за $3 млн Ticketon — один из крупнейших сервисов по продаже билетов на культурные мероприятия. Компания была основана в 2012 году и на момент продажи входила в ТОП40 крупнейших торговых площадок Казахстана по версии журнала Forbes. В релизе Freedom Finance говорилось, что Ticketon был приобретен для того, чтобы «ускорить рост в индустрии финансовых технологий». На момент сделки обязательства сервиса превышали активы.

В 2023 году Freedom Holding выкупил у холдинга Choco 100-процентные доли в сервисах продажи авиабилетов Aviata и Сhocotravel за $32,3 млн. Комментируя сделку, Тимур Турлов тогда публично подтвердил планы по построению полноценной экосистемы цифровых услуг.

— Благодаря эффективным коммуникациям с действующими клиентами сервисов холдинг сможет добиться существенной синергии: привлечь новых клиентов для платформы банка, а также интегрировать работу Aviata и Chocotravel с платежной системой и страховыми организациями группы, —отмечал бизнесмен.

В том же году Freedom Holding получил контроль над продуктовым онлайн-супермаркетом Arbuz.kz, выкупив акции у частных инвесторов. Интересно, что сам Тимур Турлов стал совладельцем проекта еще в 2019 году в рамках инвестиционного раунда.

Freedom Finance предпочитает не делиться статистикой своего интернет-направления на постоянной основе по каждому из сервисов, однако периодически публикует некоторые данные. Так, за 9 месяцев 2024 года через Aviata было продано более 2,6 млн авиа- и ж/д-билетов, а сама компания занимала около 10% рынка.

Новые медиа

Помимо направления онлайн-коммерции, холдинг проявляет интерес и к медиаиндустрии. В 2024 году была образована компания Freedom Media, перед которой поставлена задача стать ключевым медийным ресурсом на территории Казахстана. По данным холдинга, Freedom Media проинвестирует $54 млн в создание продуктов и контента в течение следующих 5 лет.

— Новоиспеченная медиа-платформа предназначена стать точкой сбора для любого типа развлекательного контента, включающего теле-шоу, фильмы, документальные ленты и иные эксклюзивные материалы различных жанров. Помимо функций стриминга, платформа будет предоставлять возможности для скачивания видеоматериалов с целью последующего офлайн просмотра, — пояснили во Freedom Holding.

У Тимура Турлова уже есть опыт в медиабизнесе. Его брокер более 10 лет издает журнал «Финансист», посвященный инвестициям и актуальным трендам в мировой экономике. В прошлом году предприниматель запустил образовательный онлайн-журнал Qalam, посвященный истории и культуре Казахстана. Также стало известно, что бизнесмен получил лицензию на запуск локальной версии известного международного журнала Tatler в странах тюркского мира (Казахстан, Турция, Азербайджан и Узбекистан), а также профинансировал создание медиапроекта Oninvest для инвесторов на глобальном фондовом рынке.

Всё в одном

Lifestyle-направление, как и другие бизнес-сегменты Freedom Finance, сейчас занимаются активной взаимной интеграцией, создавая для клиентов холдинга единую экосистему всех необходимых сервисов для жизни в современном мире. Важным шагом в этом направлении стал запуск год назад «суперприложения» Freedom SuperApp, призванного стать единой точкой входа для пользователей из Казахстана, а также программы кэшбека, в рамках которой клиенты Freedom Bank получают бесплатно ценные бумаги холдинга за каждую покупку по карте банка. Начисленный бонус можно обменять на валюту, передать другому клиенту или продолжать копить, зарабатывая на росте стоимости акций Freedom.

За два последних года lifestyle-сегмент существенно расширил клиентскую базу Freedom Finance и органично дополнил существующие направления, что позитивно сказалось на финансовых результатах холдинга.