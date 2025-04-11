Сверхточные детекторы помогут найти жизнь во Вселенной по космической воде

Российские ученые создали сверхточные детекторы для космической обсерватории «Миллиметрон» («Спектр-М») — 10-метрового телескопа, который разместят на расстоянии 1,5 млн км от Земли. С их помощью специалисты будут изучать скопления воды во Вселенной.

«Вода — это ключ к пониманию многих процессов в космосе. Изучение частиц воды поможет понять, как они распространяются между различными объектами во Вселенной и как попали на Землю», — объяснила один из разработчиков детекторов, заместитель заведующего лабораторией терагерцовой спектроскопии МФТИ Елена Жукова.

В частности, рассказала она, вода в виде частиц льда или пара может конденсироваться в облаках газа и пыли, в которых формируются звезды, или в протопланетных дисках. Также ее можно найти в составе астероидов, комет и в атмосфере планет. И, поскольку земные формы жизни основаны на воде, отслеживая ее концентрации во Вселенной, можно предположить, где имеет смысл искать живых существ.

Как объяснили ученые, воду в космосе будут исследовать с помощью спектрометра высокого разрешения. Это один из главных научных комплексов на борту «Миллиметрона». Чтобы точно определять спектральные линии H2O, в приборе выделяют семь поддиапазонов терагерцевого диапазона частот.

«Для регистрации сигналов до 1,3 ТГц мы применили детекторы, которые представляют собой «слойку» из сверхпроводников и изолятора между ними. Электроны проходят через изолирующий барьер благодаря квантовому тоннельному эффекту (при котором микрообъекты проявляют сразу свойства частиц и волн)», — сообщил заведующий лабораторией терагерцовых приборов и технологий АКЦ ФИАН Андрей Худченко.

Также с помощью обсерватории ученые будут исследовать активные ядра галактик, черные дыры, пульсары и другие экзотические объекты. Такие, как «кротовые норы» (гипотетические «тоннели» в пространстве-времени) или «белые дыры» (предполагаемые физические объекты в космосе, в которые ничего не может попасть, противоположности черных дыр), добавил он.

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