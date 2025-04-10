В Госдуме назвали риски ЕС при захвате замороженных активов РФ

Евросоюз (ЕС), пытаясь присвоить себе замороженные российские активы, идет на существенные риски, поэтому не все страны готовы поддержать эти планы. Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев рассказал в четверг, 10 апреля.

Арефьев предположил, что среди отказавшихся использовать замороженные российские активы присутствуют Венгрия, Словакия и страны бывшего Варшавского договора.

Парламентарий добавил, что ЕС давно бы присвоил себе деньги России, если бы мог сделать это без рисков. Он пояснил, что в данном случае речь идет даже не о самом капитале, который лежит в европейских банках, а о процентах.

«И в нашей стране, и в их конституциях везде написано, что частная и государственная собственность священные, их отбирать нельзя. А раз нельзя, то вот здесь замыкается юридический круг: взять хочется, но сделать это непросто», — сказал депутат в разговоре с Lenta.Ru.

Ранее в этот день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Евросоюз проводит переговоры с различными странами относительно использования замороженных российских активов, передает RT.

Она отметила, что некоторые страны категорически против этого, но не стала называть их, добавив, что данную информацию несложно получить, сообщается на сайте kp.ru.

24 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что замороженные ЕС российские активы невозможно конфисковать, так как эта инициатива противоречит законам международного права.

До этого, 4 февраля, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС работает над «наиболее творческим» использованием российских замороженных активов для предоставления помощи Украине.