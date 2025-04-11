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С Лазаревой субботой: мерцающие гифки, душевные поздравления

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Фото: ТАСС/Ирина Дмитриева
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В субботу, 12 апреля, православные верующие отмечают Лазареву субботу — важный православный праздник, посвященный чудесному воскрешению праведного Лазаря, которого Иисус Христос вернул из мертвых. После этого знакового события многие уверовали в Бога, став последователями христианства. Церковь почитает воскрешение Лазаря как одно из самый значимых чудес, совершенных Иисусом Христом за время его пребывания на земле. Православное торжество ежегодно отмечается за день до Вербного воскресенья — в шестой день шестой недели Великого поста. В 2025 году Лазарева суббота выпадает на 12 апреля. В честь этого светлого церковного праздника «Известия» подготовили красивые анимированные картинки и поздравления.

Мерцающие гифки с Лазаревой субботой

Создано «Известиями» при помощи ИИ

С Лазаревой субботой! Пусть в твоей жизни всегда находится место для чуда. Пусть Господь воскрешает в душе веру, надежду и любовь, согревает сердце своим светом, а рядом всегда будут те, кто любит и поддерживает.

Создано «Известиями» при помощи ИИ

Поздравляю с Лазаревой субботой! Желаю, чтобы каждый день твоей жизни наполнялся тихой радостью, миром и благодатью. Пусть душа обновляется, как весна, а сердце всегда верит в силу Божьей любви.

Создано «Известиями» при помощи ИИ

С праздником великого чуда — Лазаревой субботой! Пусть Господь дарует тебе крепкую веру, светлую надежду и добрые перемены. Желаю здоровья, душевного покоя и тепла в каждом дне.

Создано «Известиями» при помощи ИИ

Поздравляю с Лазаревой субботой! Пусть в этот светлый день твою душу коснется Божья благодать. Пусть уйдут тревоги, оживет всё доброе, что было забыто, и наполнится сердце тихим счастьем.

С Лазаревой субботой – 2025: короткие видео

С чудесным днем — Лазаревой субботой! Пусть воскреснут в душе мир, вдохновение и вера. Желаю вам духовной силы, ясных мыслей и небесной радости в каждом мгновении.

Создано «Известиями» при помощи ИИ

С Лазаревой субботой! Пусть Господь укрепляет тебя в трудную минуту и дарует силы идти дальше с надеждой. Пусть жизнь твоя будет наполнена светом и тишиной, в которой слышен голос любви.

Создано «Известиями» при помощи ИИ

Поздравляю с Лазаревой субботой — днем победы жизни над смертью! Пусть этот день принесет умиротворение и духовное обновление. Желаю, чтобы каждый твой шаг сопровождался Божьим благословением.

Яркие фото с православной надписью в Лазареву субботу

Поздравляю вас с этим особым днем — Лазаревой субботой! Пусть в вашем доме всегда царят покой, любовь и тепло. А в сердце — живет вера, способная двигать горы и зажигать свет даже в самые пасмурные дни.

Создано «Известиями» при помощи ИИ

С Лазаревой субботой! Пусть память о великом чуде укрепляет твою душу, вдохновляет на добро и наполняет сердце глубоким смыслом. Пусть жизнь будет благословенной и наполненной светлой надеждой.

Создано «Известиями» при помощи ИИ

Поздравляю с Лазаревой субботой! Пусть душа твоя будет чиста, как родник, а сердце — тихим пристанищем мира. Пусть Господь воскрешает в тебе все светлое и вечное, что делает человека по-настоящему счастливым.

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