Пекин намерен заставить Трампа остановить экономическую атаку
Китайские компании готовятся поднять цены на свои товары на Amazon, об этом сообщило агентство Reuters. По словам главы Ассоциации трансграничной электронной коммерции Шэньчжэня Ван Синя, пошлины США провоцируют перегрузку всей структуры издержек на производство, передает телеканал «Известия».
В Китае опасаются, что тарифы могут нанести урон малым предприятиям и повысить уровень безработицы в стране. Пекин намерен заставить американского президента Дональда Трампа остановить экономическую атаку.
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