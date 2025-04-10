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В Костроме прошла церемония открытия международного фестиваля «RТ.Док: Время наших героев»

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Фото: rtfestival.ru
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В Костроме прошла церемония открытия международного фестиваля «RТ.Док: Время наших героев». Мероприятие начали с премьеры ленты военкора и документалиста RT Ольги Кирий «Сёстры милосердия».

Главными гостями церемонии открытия стали участники специальной военной операции. Зал встречал и провожал их несмолкаемыми аплодисментами. Со сцены выступили Герой России Владислав Журавлёв и кавалер ордена Мужества Илья Казаков.

Документалки, которые вошли в программу, показали в 11 городах и 105 поселках и деревнях региона. Перед началом волонтеры провели для желающих мастер-классы по изготовлению окопных свечей и маскировочных сетей.

Перед церемонией открытия в фойе концертного зала «Губернский» прошла выставка портретов бойцов и военкоров. Волонтеры провели мастер-классы по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей и показали печи-буржуйки, которые собрали сами.

«То, что мы увидели, как все объединились, не только документалисты, показывает, что фестиваль стал гораздо шире. Это и поэты, и музыканты, и художники. Невероятное сплочение и объединение. Я считаю, что пример Костромы должен, конечно, послужить для других регионов. И этот формат фестиваля надо нести дальше», — говорит генеральный продюсер фестиваля «RТ.Док: Время наших героев» Екатерина Яковлева.

Концертная программа «RТ.Док: Время наших героев» в 80-летие Великой Победы посвящена героям сразу двух времен — ВОВ и СВО. Это совместное творчество организаторов фестиваля и балета «Кострома». В постановку включены также фронтовые хиты групп «Зверобой» и «Катюша».

Фестиваль открыла премьера военкора «RT.Док» Ольги Кирий «Сёстры милосердия». Героини ленты — хрупкие девушки, которые всегда приходят на помощь нашей армии в трудные для России времена.

Параллельно с церемонией открытия показы фильмов фестивальной программы состоялись в 11 городах и 105 поселках и деревнях региона. Впереди еще два дня насыщенной зрительской программы.

Международный фестиваль «RТ.Док: Время наших героев» организован совместно с администрацией Костромской области и благотворительным фондом «Гордимся тобой».

Фестиваль продлится до 11 апреля. Подробная программа мероприятий — на сайте.

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