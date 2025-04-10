Липецкие власти выплатят школьнице 30 тыс. рублей за падение в колодец

Администрация Липецкого округа и сельского поселения Боринский должны выплатить компенсацию морального вреда в пользу 15-летней школьницы, которая упала в открытый колодец. Так решил суд, который удовлетворил требование прокуратуры.

GOROD48 со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Липецкой области пишет, что инцидент произошел в июне 2023 года. Девочка-художник вместе с учителем пошла на пленэр и провалилась в открытый колодец на улице Демьяна Бедного в селе Боринское.

Пострадавшей диагностировали ушибы и рваную рану правой ноги, ей наложили швы и назначили комплексное лечение. Девочка чудом избежала более серьезных травм, так как в открытом колодце торчал штырь, пишет агентство.

Выяснилось, что колодец заброшен, никому не принадлежит. По этой причине прокуратура внесла представление в адрес главы муниципалитета. После этого, доступ к колодцу был закрыт. Теперь окружная и сельская администрации должны заплатить компенсацию пострадавшей.

В конце января сообщалось, что суд в Биробиджане удовлетворил иск прокуратуры, поданный в отношении управляющей компании, на территории работы которой мальчик поскользнулся и сломал ногу. УК обязали выплатить в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей и почти 14 тыс. рублей материального ущерба. В надзорное ведомство обратилась местная жительница, которая попросила защитить ее несовершеннолетнего сына. Он травмировался, упав на скользкой дороге.