OpenAI подала встречный иск против Маска

Технологическая компания OpenAI подала встречный иск против американского предпринимателя Илона Маска. Об этом 10 апреля сообщило агентство Reuters.

Уточняется, что организация потребовала оградить ее от «незаконных и несправедливых действий» со стороны руководителя американского Департамента государственной эффективности (DOGE).

«Непрекращающиеся действия Илона против нас — это просто тактика, чтобы замедлить OpenAI и завладеть контролем над ведущими инновациями в области искусственного интеллекта для его личной выгоды», — говорится в заявлении OpenAI, которое приводит Reuters.

Маск 29 февраля подал судебный иск против OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана, объясняя свое решение отказом компании от первоначальной миссии. Основной причиной судебного разбирательства стало недовольство бизнесмена источниками финансирования OpenAI.