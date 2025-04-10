Три человека пострадали при пожаре в квартире в Санкт-Петербурге
Три человека пострадали в результате пожара в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом 10 апреля заявили в управлении МЧС по городу в Telegram-канале.
Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 00:21 мск. Выяснилось, что горение произошло на площади 26 кв. м в двухкомнатной квартире на улице Братьев Радченко в Колпинском районе города.
В результате происшествия пострадали три человека, их доставили в медицинское учреждение.
В 01:11 пожар был ликвидирован. В тушении возгорания были задействованы три единицы техники МЧС и 15 человек личного состава.
В МЧС Москвы 9 апреля сообщили о пожаре на седьмом этаже административного здания на Госпитальной площади. По данным источника «Известий», возгорание произошло в расположенном там роддоме. Позже в ведомстве заявили, что пожар был ликвидирован, 39 человек были спасены.