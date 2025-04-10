Премьер Словакии рассказал о переговорах по транзиту газа через Украину
Вопрос транзита российского газа через Украину будет обсуждаться в ходе мирных переговоров, заявил в интервью «Известиям» премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«И я очень верю, что придет время переговоров, которые не только приведут к миру, но и в рамках этих переговоров будет обсуждаться возобновление поставок российского газа через Украину в направлении Словакии, а затем и далее на Запад», — заявил Фицо.
По его словам, возобновление поставок по этому маршруту повлияет на стабильность цен в Европе.
Напомним, что Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию с 1 января.
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