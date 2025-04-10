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Захарова объяснила заявления Макрона перепадами атмосферного давления

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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Противоречия в словах президента Франции Эммануэля Макрона, который сначала выступал с предложениями о ведении переговоров с Москвой от лица Европы, а потом говорил о необходимости защитить Европу от России французским ядерным оружием, вероятнее всего, вызваны перепадами атмосферного давления или природными явлениями. Такое заявление 9 апреля сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы — не знаю», — заявила Захарова в интервью телеканалу «Москва 24».

Она напомнила, что первоначально Макрон говорил о необходимости его присутствия за столом переговоров с Россией, но после этого он начал заявлять о возможности «отправить куда-то свои контингенты» и продвигать риторику о ядерном оружии и о том, что «они всех готовы победить и разгромить».

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В своем обращении к нации 5 марта Макрон заявил, что намерен обсудить использование ядерного оружия в целях защиты всего Евросоюза (ЕС). Он призвал ЕС обеспечивать себя наибольшим количеством военного оборудования и наращивать оборонные возможности «во имя самого мира». По его словам, Россия якобы стала представлять угрозу для Франции и Европы на ближайшие годы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал конфронтационным заявление президента Франции о российской угрозе Европе. Он отметил, что выступление Макрона вряд ли можно воспринимать «как выступление главы государства, который думает о мире».

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