Советские войска ведут бой на улицах Берлина

Войска 1-го Украинского фронта, перейдя в наступление, прорвали при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации сильно укрепленную и глубоко эшелонированную оборону немцев и ворвались с юга в столицу Германии Берлин.

Газета «Известия» публикует репортаж своего корреспондента из охваченного боями города.

— А где мать живет?

— В Москве. На Второй Миусской. Сын ее — москвич, одним из первых в Берлин ворвался. Зовут ее Пелагея Александровна. Всё думаю, как бы ей привет передать.

— Это можно сделать через «Известия». Напишу о встрече с вами. Вот Пелагея Александровна и узнает.

Киселев оживился еще больше.

— А разве это можно?

— Почему же нельзя? Ваш привет из Берлина — это привет тысяч наших бойцов любимой родине.

— Тогда уж передайте привет и Надежде Никифоровне Лсбединец, студентке Харьковского института инженеров коммунального строительства. Простите за откровенность, это моя невеста», — приводит издание слова командира самоходного орудия, встреченного на улицах Берлина.

До Великой Победы оставалось ровно 16 дней

Ведущие на запад от Одера дороги заняли наступающие советские войска, пишут «Известия».

«По одним дорогам грохочут танки и пушки. По другим движутся конники, катятся на запад автомашины со снарядами, минами, патронами, тянутся обозы. Всё это сдвинулось со своих мест, перешагнуло через Одер, идет за пехотой на запад», — передавало издание.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

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