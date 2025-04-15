Красная армия уничтожила значительное количество военной техники врага

За 15 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков и самоходных орудий, а в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 80 самолетов противника, рассказывается в публикации газеты «Известия».

До Великой Победы оставалось ровно 24 дня.

«По уточненным данным, за 15 апреля войска фронта взяли в плен не 3 000, а более 6 600 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолетов — 50, полевых орудий — 110, пулемётов — 295», — говорится в номере от 17 апреля.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

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