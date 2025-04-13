Освобождена столица Австрии Вена

13 апреля войска двух Украинских фронтов после упорных уличных боев овладели столицей Австрии — городом Веной, сообщают «Известия». Это был стратегически важный узел обороны немцев, прикрывающий пути к южным районам Германии.

В ходе сражений за подступы к Вене и за сам город «с 16 марта по 13 апреля войска фронта разгромили 11 танковых дивизий немцев, в том числе 6-ю танковую армию СС, взяли в плен более 130 тыс. солдат и офицеров противника, уничтожили и захватили 1345 танков и самоходных орудий, 2250 полевых орудий и много другого военного имущества», рассказывают «Известия».

До Великой Победы оставалось ровно 26 дней.

Верховный главнокомандующий приказал представить отличившихся к присвоению наименования «Венских» и к награждению орденами.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

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