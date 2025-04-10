Иосиф Сталин встретился с патриархом Московским и всея Руси Алексием

10 апреля председатель Совнаркома СССР Иосиф Сталин принимал новоизбранного патриарха Алексия. Между ними состоялась беседа о делах православной церкви, сообщают «Известия».

По информации издания, в беседе принимал участие заместитель председателя Совнаркома СССР Молотов, а также присутствовали митрополит Крутицкий Николай и протопресвитер Николай Колчицкий.

До Великой Победы оставалось ровно 29 дней.

Запись той встречи до сих пор остается неопубликованной. По мнению историков, на ней обсуждалась международная деятельность церкви.

Материал опубликован в рамках спецпроекта «Известий» «80 дней до Победы».

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