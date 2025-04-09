Жилые кварталы появятся на месте промзоны на Вторчермете в Екатеринбурге
Власти Екатеринбурга включили промзону на Вторчермете в программу комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на соответствующее постановление, подписанное мэром Алексеем Орловым.
Речь идет об участке в границах улиц Титова, Монтерской и Смоленской, примыкающем к территории бывшего Екатеринбургского мясокомбината. На месте пока существующих складских помещений, двух цехов и офисного здания появятся жилые кварталы.
Площадь отведенного под застройку участка составляет 6,49 га. Градостроительный потенциал оценивается в 349 тыс. кв. м недвижимости.
Помимо жилья инвестору необходимо построить детский сад на 250 мест, отремонтировать участок улицы Монтерской, разбить сквер и разработать проект нового корпуса школы № 84. На реализацию проекта отведено 15 лет.