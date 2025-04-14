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Россияне назвали желаемый доход после выхода на пенсию

Исследование: россияне хотят получать на пенсии более 52 тыс. рублей в месяц
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Средний желаемый доход россиян после выхода на пенсию составил 52,3 тыс. рублей в месяц, следует из результатов опроса «СберНПФ», с которым ознакомились «Известия» 10 апреля. Запросы граждан увеличились на 11% по сравнению с прошлым годом, что может свидетельствовать как о росте потребностей, так и об изменении восприятия пенсии — россияне всё чаще видят ее как активную и значимую часть жизни, которую хотят прожить комфортно и в привычном ритме.

По данным исследования, москвичи имеют самые высокие ожидания по уровню пенсионного дохода, составляющему в среднем 82,5 тыс. рублей в месяц. Жители Владивостока также выражают значительные ожидания — 76,4 тыс. рублей, за ними следуют Омск с 74,3 тыс., Новокузнецк с 73,8 тыс. и Набережные Челны с 72,5 тыс. рублей.

В то же время, жители Челябинска, Иркутска и Тюмени более осторожно оценивают свои будущие доходы после выхода на пенсию: 18,2 тыс., 25,2 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно.

Наибольшее увеличение ожиданий за год наблюдается в Владивостоке (+103,7%), Омске (+95%), Ростове-на-Дону (+94,1%) и Ижевске (+76,3%).

Кроме того, наиболее амбициозными оказались представители младшего поколения. Респонденты в возрасте от 18 до 30 лет рассчитывают в среднем на 66,4 тыс. рублей в месяц. Это на 19 тыс. больше, чем у старшей возрастной группы.

«Рост ожиданий по сумме дохода на пенсии может говорить не только о повышении потребностей, но и о смене отношения к пенсионному возрасту. Всё больше россиян воспринимают этот период как активную фазу жизни, которую хочется провести в привычном качестве — с возможностью путешествовать, заниматься хобби и не менять образ жизни», — подытожил старший вице-президент, руководитель блока Управление благосостоянием Сбербанка Руслан Вестеровский.

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Показатели финансовой грамотности также значительно выросли

В январе сообщалось, что каждый второй опрошенный россиянин составляет финансовый план на год. Об этом говорилось в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру». При этом 45% респондентов рассказали, что верхнеуровнево планируют ежемесячные расходы и доходы, оставляя за собой право корректировать стратегию в течение года.

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