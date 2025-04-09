В МЧС РФ предупредили о риске извержения вулкана Безымянного на Камчатке
Существует вероятность сильного извержения вулкана Безымянного на Камчатке. Об этом сообщило главное управление МЧС по Камчатскому краю, ссылаясь на данные камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).
«Спутниковые данные KVERT показывают яркую тепловую аномалию над вулканом. Эффузивная активность Безымянного постепенно нарастает, вероятно, вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению», — указано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что могут произойти выбросы пепла на высоту до 10–15 км. Также эта активность может повлиять на международные и низколетящие самолеты.
Кроме того, возможны пепловые выпадения в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского и Мильковского округов. Сейчас вулкану присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.
31 января стало известно, что на Камчатке активизировался вулкан Безымянный. Отмечалось, что там наблюдалось усиление сейсмической активности и рост температуры термальной аномалии в растущем куполе. В связи с этим была повышена вероятность сильного извержения.