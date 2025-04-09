Пошлины Трампа ведут мир к рецессии и меняют глобальную торговлю, утверждают эксперты. Торговая война, ломая цепочки, способствует спаду мировой экономики, причем в первую очередь удар придется по самой Америке. Ожидается, что средний уровень тарифа на импорт вырастет на 18 п.п. Последствиями станут скачок инфляции и рецессия, сообщает телеканал «Известия».

Китай также рискует растерять темпы роста, которые могут упасть до 2% с прогнозных 4–5%. При этом у Пекина есть инструмент адаптации — манипулирование курсом юаня. Регуляторная политика ЦБ КНР способна частично смягчить ущерб. На фоне эскалации торговой войны возможна перестройка торговых союзов и потоков. Так, экономическое сотрудничество могут углубить Китай и Евросоюз. Однако такая трансформация будет непростой и небыстрой. В долгосрочной перспективе США, возможно, откажутся от части пошлин. Причиной могут стать негативные последствия для собственной экономики.

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