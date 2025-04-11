Вербное воскресенье у православных: библейское описание праздника, духовный смысл

Совсем скоро верующие отметят один из важнейших праздников всего церковного календаря — Вербное воскресенье. В этот день вспоминают о Входе Господнем в Иерусалим, когда жители города радостно встречали Иисуса Христа, как надежду на спасение и вечную жизнь, узнав о чудесном воскрешении Лазаря. Подробнее о празднике, описании в Евангелии, а также его значении — в материале «Известий».

Вербное воскресенье и Пасха: какого числа в 2025 году

Вербное воскресенье является переходящим, и его дата зависит от Пасхи. Отмечается этот праздник за неделю до Светлого Христова Воскресенья. В 2025 году Пасха выпадает на 20 апреля, следовательно Вербное воскресенье пройдет 13 числа. Любопытно, что в нынешнем году католики и православные отметят Пасху в один день.

Вербное воскресенье и Вход Господень в Иерусалим: почему так называется

Вербное воскресенье — народное название двунадесятого праздника, который является первым днем Страстной седмицы, когда православные вспоминают последние дни из жизни Спасителя. Как отметил профессор Славяно-греко-латинской академии Сергий (Храмешин), воскресенье за неделю до Пасхи — один из самых поэтичных и в то же время драматичных дней церковного календаря.

Фото: РИА Новости/Балабанов Икона «Вход Господень в Иерусалим»

Полное название праздника — Вход Господень в Иерусалим. В этот день Иисус въехал в город в сопровождении учеников для принятия страдания на кресте за грехи всех людей. После этого, согласно вероучению, он должен воскреснуть, даровав всем верующим избавление от смерти.

Вход Господень в Иерусалим: как описано в Евангелии

В Иерусалиме Спасителя встретили как мессию или обещанного пророчествами царя, который спасет еврейский народ от владычества римлян. Еще больше подкрепилась вера людей в Иисуса, ведь накануне он воскресил Лазаря.

— По евангельскому рассказу, Иисус Христос въезжает в Иерусалим верхом на молодом осле. Народ встречает Его с восторгом: бросают пальмовые ветви под ноги, выкрикивают «Осанна!» — древнее еврейское восклицание, означающее просьбу о спасении. Люди верят, что перед ними Мессия, долгожданный Царь. Но никто из них не знает, что уже через несколько дней эти же улицы будут кричать другое: «Распни Его!», — рассказывает Храмешин.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

То, что он въехал в город на осле, несет в себе огромное значение, ведь земные цари никогда не сделали бы так, но сделал бы Царь Небесный для исполнения пророчеств. Например, о том, что «в Иерусалим войдет кроткий Царь». Если бы он сделал это на коне, то возвысился бы над другими, Иисус же находился вровень со встречающими его.

Его продолжали громко славить за увиденные прежде чудеса, а ученики думали, что Иисус идет на трон. Но шел Он на Крест. И плакал Господь, входя в Иерусалим, зная, что его ждет. Он понимал, что у него впереди мучительная смерть, одновременно Христос знал, что она упразднится и не будет иметь никакого значения в Царствии Небесном, не относящемся к земному царствованию.

На пути у Господа расстилали ковры и бросали пальмовые ветви, которые символизировали триумф. Именно так в те времена приветствовали победителей и показывали мирные намерения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В христианстве пальмовые ветви имеют значение торжества жизни и победы над смертью и грехом. Не зря их часто изображают на иконах и фресках в руках у святых и мучеников.

— В православной традиции праздник имеет и свой, локальный облик. В России пальм нет, поэтому с древности верующие стали использовать ветви вербы — одного из первых растений, просыпающихся весной. Эти веточки стали символом жизни, обновления и ожидания Пасхи, — рассказывает профессор.

Духовный смысл Вербного воскресенья для православных в России

— В современной России праздник остается знаковым. Верующие воспринимают его как точку отсчета перед Страстной неделей — самыми серьезными днями Великого поста. Это время, когда в храмах читаются евангельские тексты о последних днях Христа, когда службы становятся особенно сосредоточенными и строгими. Вербное воскресенье словно открывает эту дверь: через краткий момент всеобщей радости к испытаниям и — наконец — к Пасхе, — рассказывает Сергий (Храмешин) о значении праздника.

Эксперт также обращает внимание, что Вербное воскресенье — это не просто «весенний день с вербой». Он представляет из себя время, когда человек, даже случайно зайдя в храм, может почувствовать нечто большее: тишину перед бурей, хрупкость одобрения толпы, цену настоящей веры.

— Праздник не говорит громко — он предлагает задуматься, — рассказывает профессор.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Сергий (Храмешин) добавляет, что в 2025 году, когда напряжение, неуверенность и тревожность стали почти фоном повседневности, образы Вербного воскресенья звучат особенно актуально. Перед лицом перемен, страхов и неизвестности оно предлагает другой взгляд на силу: не через напор, а через верность. Не через шум, а через выбор — тихий, но решающий.

— Этот праздник о том, что даже когда мир кажется против, можно остаться собой. А значит — остаться с надеждой, — заключает профессор Славяно-греко-латинской академии.