Двух петербуржцев задержали по подозрению в организации заказного убийства
В Санкт-Петербурге двух местных жителей задержали за организацию заказного убийства ради квартиры. Об этом 9 апреля сообщило городское главное следственное управление СК РФ в Telegram-канале.
«Первым управлением по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к организацию убийства по найму»), — указано в сообщении.
Уточняется, что подозреваемые решили заказать убийство знакомых мужчины и женщины, к которым испытывали неприязнь, чтобы завладеть их деньгами и квартирой. Для этого они нашли «исполнителя», однако мужчина сообщил об их планах полиции.
Согласно плану, «исполнитель» должен был прийти вместе с подозреваемым в гости к потерпевшим, подмешать им снотворное и похитить деньги и документы на имущество, после чего отвезти их в поселок Лисий Нос для совершения убийства и сокрытия тел.
Однако их план провалился, и правоохранительные органы смогли задержать фигурантов.
«Подозреваемые доставлены к следователю. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и решен вопрос по мере пресечения», — дополнили в ведомстве.
11 февраля в Москве сотрудники полиции задержали женщину, которая пыталась нанять киллера для убийства своего мужа, чтобы прекратить процесс развода. Уточнялось, что сначала женщина обратилась к частным детективам с просьбой собрать информацию о супруге. Но позднее сообщила, что находится в бракоразводном процессе и ищет киллера. После встречи детективы всё рассказали полиции.