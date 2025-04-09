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Путин обсудил с гендиректором АСИ Чупшевой текущие проекты агентства

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев
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Президент России Владимир Путин в среду, 9 апреля, принял в Кремле гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлану Чупшеву, во время встречи обсуждались текущие основные проекты АСИ.

В настоящее время в разработке агентства программы по развитию опорных населенных пунктов и оказанию медицинской помощи участникам специальной военной операции (СВО).

«Мы постарались здесь собрать все ресурсы и компетенции, которые сегодня собраны в военных госпиталях, все новые технологии, которые есть в гражданской медицине и в военной, и объединить это в центре компетенций военно-гражданской медицины. Этот проект поддерживается Министерством обороны, фондом «Защитники Отечества». Мы этот проект реализуем вместе с военным госпиталем имени Бурденко», — приведены ее слова на сайте Кремля о программе помощи военным.

Другой крупный проект — «Две страны, тысячи заводов» — касается промышленного туризма. Его АСИ реализует совместно с Белоруссией. Гендиректор агентства подарила президенту большую книгу, в которой представлены новые туристические маршруты.

«Это промышленный туризм, здесь наши друзья, коллеги из белорусского Института стратегических инициатив, увидев наш проект, как [он] реализован в РФ, очень заинтересовались. Мы несколько раз выезжали туда, встречались с руководителями предприятий. Министерство промышленности Республики Беларусь поддержало. И вот здесь представлены 50 заводов и предприятий Республики Беларусь с общей историей», — рассказала Чупшева.

Глава государства поблагодарил за подарок, отметив, что посмотрит его с интересом.

«Мне кажется, это такой интересный проект для жителей наших стран и для расширения дальнейшего сотрудничества», — отметила гендиректор АСИ.

«Нехватка рабочих рук в России — около 1,5 млн человек»
Гендиректор АСИ Светлана Чупшева — о дефиците кадров, миграционной политике и потенциале развития туркластеров на Азовском море

В декабре 2024 года Чупшева рассказывала «Известиям» о ключевых направлениях для технологического развития. Она уточнила, что среди приоритетных проектов АСИ — искусственный интеллект (ИИ), новая промышленность и энергетика, биотехнологии.

Она отмечала, что технологии, основанные на ИИ, например, подразумевают систему поддержки врачебных решений и точную диагностику различных обследований человека. Она также указала на важность технических средств реабилитации, которые помогают восстановить утраченные функции организма.

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