Онколог назвал снижающие риск рака продукты

Некоторые продукты содержат вещества, способные подавлять рост опухолевых клеток, уменьшать воспаление и укреплять иммунитет. Несмотря на то, что ни один продукт не гарантирует полной защиты от онкологии, правильное питание — важный элемент профилактики и поддержки организма во время лечения. Об этом «Известиям» 10 апреля рассказал врач-онколог, онкохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Руслан Басанов.

По его словам, научные исследования подтверждают, что некоторые продукты содержат вещества, способные подавлять рост опухолевых клеток и укреплять иммунитет. Эксперт выделил группу продуктов, обладающих противоопухолевыми свойствами. Он объяснил, что крестоцветные овощи, такие как брокколи и цветная капуста, содержат сульфорафан, который способен подавлять рост раковых клеток. Ягоды богаты антиоксидантами и эллаговой кислотой, защищающей ДНК от повреждений. Чеснок и лук, благодаря содержанию аллицина и кверцетина, оказывают мощное противовоспалительное действие.

Басанов также отметил пользу зеленого чая, который содержит катехины, подавляющие образование новых сосудов, питающих опухоль. Жирная рыба, такая как лосось и скумбрия, помогает уменьшить хроническое воспаление — один из факторов развития рака. Грибы шиитаке и рейши стимулируют иммунную систему, а куркума замедляет развитие раковых клеток благодаря куркумину.

Одновременно онколог предупредил о продуктах, повышающих риск онкологии. Обработанное мясо, избыток красного мяса, сахар и рафинированные углеводы, алкоголь и трансжиры могут способствовать развитию заболевания.

«Хотя правильное питание снижает риски, оно не заменяет лечение. Некоторые виды рака, например, лейкемия слабо связаны с диетой, а на поздних стадиях опухоль может не реагировать на пищевые факторы. Однако сбалансированный рацион помогает организму бороться, усиливает эффект терапии и улучшает качество жизни», — заявил врач.

Специалист подчеркнул, что никакая диета не дает стопроцентной защиты от рака, однако она может стать мощным союзником в профилактике и борьбе с болезнью. Увеличение в рационе овощей, ягод, зелени и полезных жиров при одновременном сокращении потребления сахара и переработанных продуктов не только снижает онкологические риски, но и укрепляет здоровье в целом.

Ранее, 3 апреля, доктор медицинских наук, врач акушер-гинеколог, главный врач семейной клиники «Доктор АННА» Анна Марченко рассказала «Известиям», как можно снизить онкориски. Как отметила врач, рак молочной железы входит в десятку самых распространенных онкологических заболеваний, а рак шейки матки занимает четвертое место среди женских видов злокачественных опухолей. При этом, по словам эксперта, эти заболевания продолжают «молодеть» — всё чаще диагностируются у женщин более раннего возраста.