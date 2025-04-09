Сотням культурных объектов Забайкалья необходима реставрация

В Забайкалье в реставрации нуждаются несколько сотен объектов культурного наследия. Одна из главных причин отсутствия ремонта — нехватка средств. Об этом пишет ИА ChitaMedia со ссылкой на акселератора для гидов-экскурсоводов.

По словам старшего научного сотрудника ГУК «Центр охраны и сохранения ОКН» Забайкалья Светланы Салминой, в Чите необходим ремонт сгоревших помещений на Амурской улице с уникальной резьбой, здания на углу улиц Столярова и Ингодинской.

Специалист также обратила внимание на отсутствие в крае подрядчиков, которые могут делать реставрацию. Так, все работы должны выполнять проектировщики, которые имеют на это лицензию, а в регионе только одна организация соответствует этим требованиям.

Кроме того, часто возникает проблема с документами при экспертизе объекта. Владельцы не знают точно, какие работы проводились и предоставляют недостоверную информацию.

Ранее сообщалось, что власти Забайкалья не планируют строить модульное здание для экспонатов Музея декабристов в Чите, чтобы поместить их туда на время ремонта. Информацию о строительстве объекта опровергло региональное минкультуры. Впрочем, в ведомстве отметили, что экспонаты всё равно придется переносить в другое место. Сообщалось, что пока не определен источник финансирования реконструкции музея, сроки работ также не известны, принятых решений по зданиям тоже нет.