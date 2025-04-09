Новые месторождения меди и золота начнут разрабатывать в Забайкалье

В Забайкальском крае приступят к разработке новых месторождений. Планируется проводить поиски залежей золота, полиметаллов, угля, меди и урана. Об этом сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

Он отметил, что проект о разработке месторождений на Дальнем Востоке рассматривался на Восточном экономическом форуме и получил поддержку президента Владимира Путина. На поиск полезных ископаемых в регионе было получено адресное финансирование.

ИА ChitaMedia пишет, что работа по разработке 29 новых месторождений, в том числе в Забайкалье, продолжалась несколько лет. В результате будут создаваться новые предприятия и новые рабочие места.

Ранее, 3 марта, сообщалось, что бюджет Забайкальского края с 2018 года увеличился на 81 млрд рублей, с 59 млрд до 140 млрд рублей. По словам главы края Александра Осипова, в регионе продолжается строительство, расширяется производство, запускаются месторождения. Треть доходов в краевой бюджет дает транспортно-логистическая отрасль, которая активно развивается.