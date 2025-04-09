Туры за границу из РФ подешевели

Весной туры за границу из России подешевели на 10–15% благодаря укреплению рубля. Ассоциация туроператоров отмечает, что падение курса доллара до менее чем 90 рублей снизило стоимость поездок, передает телеканал «Известия». Путевки сейчас дешевле, чем зимой, но всё еще дороже, чем до пандемии, из-за ослабления рубля.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.