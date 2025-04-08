Более 11 км газовых сетей переустроят в Москве до конца года
До конца 2025 года в Москве переустроят свыше 11 км газовых сетей. Об этом во вторник, 8 апреля, сообщил заместитель генерального директора по реализации инвестиционных проектов АО «Мосгаз» Павел Чичиков.
По его словам, в условиях плотной городской застройки и многочисленных подземных коммуникаций вынос газопроводов из зон строительства требует особых усилий. Перекладка газопроводов позволяет освободить пространство для возведения новых зданий и создать условия для дальнейшего развития инфраструктуры, пишет RT.
«Важно, что все работы проводятся без снижения давления в сети, а закольцованная система газопроводов позволяет не прерывать газоснабжение потребителей», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Чичикова.
Он отметил, что работы по перекладке газопроводов затронут новые станции метрополитена. Так, планируется перенести газовые сети протяженностью 2,7 км, что поспособствует дальнейшему развитию метро. В рамках развития дорожной сети в 2025 году специалисты выполнят вынос газопроводов общей длиной 2,2 км, сообщает «Москва 24».