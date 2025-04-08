Реклама
Прямой эфир
Спорт
Дегтярев сообщил о выделении 2,8 млрд рублей на развитие адаптивного спорта в РФ
Армия
Средства ПВО за два часа сбили семь украинских беспилотников над регионами РФ
Общество
В ГД допустили возможность ограничения продажи микродолей в квартирах
Экономика
Банк России выпустит памятные монеты к юбилею победы в Великой Отечественной войне
Мир
Премьер-министр Литвы не поддержал ужесточения санкций в отношении россиян
Мир
США повысили пошлины на китайские товары до 104%
Мир
Песков заявил об участии представителей МИД РФ на переговорах в Стамбуле
Общество
Госдума приняла проект о продлении срока исполнения решения о призыве в армию
Мир
В МИД РФ сообщили о вероятном визите премьера Индии Моди в Москву на 9 Мая
Спорт
В КХЛ определились все четвертьфиналисты Кубка Гагарина
Мир
США пригрозили Ирану жесткими санкциями при отсутствии ядерной сделки
Мир
ГД ратифицировала договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
Спорт
Монгуш и Ибрагимов победили в чемпионате Европы по борьбе
Наука и техника
СМИ рассказали о возможном высвобождении древних вирусов из-под льдов Арктики
Мир
Кандидат в президенты Польши назвал помощь Украине незаконной и опасной
Мир
Четыре человека погибли из-за атаки США по йеменскому городу Ходейда
Мир
В Эстонии рассмотрят проект о применении оружия против подозрительных торговых судов

Более 11 км газовых сетей переустроят в Москве до конца года

0
EN
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

До конца 2025 года в Москве переустроят свыше 11 км газовых сетей. Об этом во вторник, 8 апреля, сообщил заместитель генерального директора по реализации инвестиционных проектов АО «Мосгаз» Павел Чичиков.

По его словам, в условиях плотной городской застройки и многочисленных подземных коммуникаций вынос газопроводов из зон строительства требует особых усилий. Перекладка газопроводов позволяет освободить пространство для возведения новых зданий и создать условия для дальнейшего развития инфраструктуры, пишет RT.

«Важно, что все работы проводятся без снижения давления в сети, а закольцованная система газопроводов позволяет не прерывать газоснабжение потребителей», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Чичикова.

Он отметил, что работы по перекладке газопроводов затронут новые станции метрополитена. Так, планируется перенести газовые сети протяженностью 2,7 км, что поспособствует дальнейшему развитию метро. В рамках развития дорожной сети в 2025 году специалисты выполнят вынос газопроводов общей длиной 2,2 км, сообщает «Москва 24».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025