Водители двух грузовиков погибли в лобовом ДТП на амурской трассе
В Свободненском районе Амурской области в результате столкновения грузовиков погибли двое мужчин. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла днем во вторник, 8 апреля, на 123-м км автодороги Благовещенск – Свободный. Лоб в лоб столкнулись два тягача Scania, после чего один из них загорелся.
Оба водителя в результате происшествия погибли. Один из них — мужчина 1973 года рождения, личность второго погибшего устанавливается.
Как отмечает ИА PriamurMedia, в первой половине сегодняшнего дня в регионе случилось три крупных аварии с участием грузовиков. Люди погибли в одном из них, в двух других ДТП пострадали по одному человеку.
Согласно предварительным данным ГАИ, все машины-участники ДТП были с грузом, что при высокой скорости грузовиков привело к более тяжким последствиям при лобовом ударе. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившихся автокатастроф.