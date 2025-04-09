Карта не ляжет: штрафы для гадалок хотят увеличить до миллиона рублей

Гадалкам, магам и экстрасенсам планируют удвоить штрафы и довести их до 1 млн рублей . Также в законодательство предлагают ввести определение «эзотерические услуги». А в ст. 159 УК («Мошенничество») — отдельное наказание за обман граждан предсказателями. Сейчас максимальный штраф по этой статье — 500 тыс. рублей. Ужесточение в этой сфере может стать важным шагом к защите граждан от манипуляций и недобросовестных воздействий, главное — чтобы не страдали добросовестные специалисты, например, психологи, коучи и терапевты , полагают эксперты.

Какое наказание грозит предсказателям за обман

Для гадалок, магов, экстрасенсов предлагают ввести отдельное наказание по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») . С просьбой добавить в нее новый состав преступления к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. «Известия» ознакомились с документом.

В документе сообщается, что в последнее время в РФ наблюдается устойчивая негативная тенденция, связанная с ростом числа преступлений, совершаемых под видом оказания платных услуг эзотерического характера .

«Речь о идет о таких, как гадание, астрологические консультации, проведение ритуалов по снятию порчи, привороту, «очищению» и др. Злоумышленники систематически вводят россиян в заблуждение с целью завладения их денежными средствами . При этом особую уязвимость к подобным формам обмана демонстрируют пожилые люди и граждане, которые находятся в эмоционально нестабильном состоянии », — говорится в обращении депутата.

Он отметил, что такие преступления, как правило, квалифицируются по ст. 159 («Мошенничество»). Однако действующая редакция статьи не учитывает особенности противоправных схем, основанных на рынке подобных услуг.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

« Отсутствие специального указания на такие формы обмана создает сложности в доказательстве умысла и причинно-следственной связи между действиями мошенника и последствиями . В результате правоохранительные органы и суды не всегда могут корректно квалифицировать такие преступные деяния », — говорится в обращении.

В связи с этим депутат предлагает дополнить ст. 159 УК новой нормой наказания за мошеннические действия, совершаемые под видом оказания эзотерических услуг на коммерческой основе, и установить за это более высокий штраф, чем за простое мошенничество .

Справка «Известий» В настоящее время ст. 159 УК РФ («Мошенничество») подразумевает наказание в виде штрафа 120 тыс. рублей или в размере зарплаты, или иного дохода осужденного за период до одного года. Либо такое преступление наказывается обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Если речь идет о крупном размере (ущерб свыше 4,5 млн рублей), то виновный в том числе наказывается штрафом от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.

— Объем рынка эзотерических услуг в России по разным оценкам составляет миллиарды рублей, и на нем активно орудуют мошенники. Вместе с тем наказания за эти преступления, на мой взгляд, не совсем достаточны . Так, если сумма ущерба потерпевшему составит менее 4,5 млн рублей, то виновному всего лишь грозит штраф до 120 тыс. рублей. Если сумма ущерба будет выше, то штраф составит до 500 тыс. рублей. В связи с этим я предлагаю ввести в статье УК отдельную статью за такие действия с наказанием от 500 тыс. до 1 млн рублей, — пояснил депутат.

Кроме того, он предлагает прописать в законодательстве понятие «эзотерические услуги», чтобы таким правонарушителям сложнее было уйти от ответственности, а вынесение наказания за их действия было более конкретным .

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Только в 2024 году в нашей стране было возбуждено несколько резонансных дел: в одном случае «ясновидящая» похитила у клиентки 67 млн рублей, в другом — таролог вывела со счета потерпевшей 1,2 млн , такие инциденты продолжают происходить, — отметил Алексей Диденко.

Также, как пояснили в Госдуме, в прошлом году Верховный суд вынес решение по делу гадалки, которая взяла за снятие порчи 3 млн рублей, определив это как мошенничество . При этом суды предыдущих преступлений определиться с составом преступления очень долго не могли .

«Известия» направили запрос в МВД с просьбой прокомментировать перспективы поддержки предложения Алексея Диденко.

Это не первая инициатива по ужесточению контроля за деятельностью граждан, оказывающих населению эзотерические услуги . Ранее депутаты в том числе предлагали полностью запретить такую деятельность, ограничить рекламу таких услуг, однако это не было поддержано правительством .

Почему рынок гадалок, магов и экстрасенсов до сих пор в серой зоне

Объем рынка эзотерических услуг России оценить достоверно практически невозможно , сообщили «Известиям» в Ассоциации блогеров и агентств (АБА). Хотя ранее в Госдуме заявляли, что по итогам 2024 года он составляет около 100 млрд, при этом другие эксперты оценивают в более крупные суммы .

— Это крайне серая зона экономики, в которой распространены методы оплаты как наличными, переводами, так и замаскированными трансакциями, когда предоставление услуг обозначается иначе — как консалтинг, образование, сеанс терапии и так далее , — пояснили в объединении.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Я поддерживаю введение уголовной ответственности за мошеннические действия, в том числе в сфере псевдопсихологии и «магических услуг». Когда под видом помощи людям навязывают небезопасные и заведомо обманные практики, особенно с вовлечением детей или уязвимых групп, — это требует четкой правовой оценки , — сказала «Известиям» президент АБА, гендиректор Jami Lup Юлия Долгова.

По ее мнению, ужесточение в этой сфере может стать важным шагом к защите граждан от манипуляций и недобросовестных воздействий. Главное — чтобы при реализации таких мер сохранялся баланс и не страдали добросовестные специалисты в смежных областях — например, психологи, коучи и терапевты , отметила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Инициатива кажется своевременной. Рынок эзотерических услуг действительно растет — и вместе с ним увеличивается количество пострадавших. Сейчас мошенники часто прикрываются «магическим» флером, и доказать обман сложно: нет договора, нет «товара», а значит, и нет состава преступления в классическом понимании. При этом ущерб — эмоциональный и финансовый — вполне реальный , — заявила «Известиям» секретарь Союза журналистов России, основательница Breaking Trends Юлия Загитова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Потому что человек идет к гадалке не за предсказанием — он идет за надеждой , объяснила она. В кризисные моменты хочется быстрых решений, понятных советов и ощущения контроля. Маги и экстрасенсы продают именно это — иллюзию , что можно всё изменить одним ритуалом, подчеркнула эксперт.

Она считает, что отдельная ответственность может стать сдерживающим фактором для тех, кто сознательно использует внушаемость и уязвимость людей .

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Инициатива по ужесточению наказания для «магических» мошенников выглядит логичной. Хотя бы потому, что она признает очевидное: рынок эзотерических услуг в России системный и высокомаржинальный. Обороты в десятки миллиардов рублей, ежегодный рост — всё это говорит о профессионально выстроенном инфобизнесе, который ничем не уступает топовым digital-нишам , — полагает управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Heads'made Ярослав Мешалкин.

По его словам, если за финансовые пирамиды и фейковые инвестиции людей сажают, то почему бы не ввести аналогичную ответственность для тех, кто торгует «энергетическими чистками» за 50 тыс. рублей за онлайн-сессию.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Современный «маг» — это зачастую опытный контент-маркетолог и инфлюенсер с выстроенной воронкой продаж, сторителлингом и регулярными эфирами. Тут не до карт Таро — это чистая digital-воронка с вовлечением и удержанием , — убежден Ярослав Мешалкин.

Глава Ассоциации астрологии и магии, экстрасенс, астролог и прорицатель Павсекакий Богданов, напротив, отнесся к инициативе критически. По его мнению, она никогда не будет поддержана правительством.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Ст. 159 уже отображает и фабулу преступления, и фабулу наказания. Некоторые депутаты просто ввиду отсутствия информационной повестки вокруг них выдвигают разного рода инициативы. Например, такое предложение, как запрет эзотерики на территории РФ, никогда не будет поддержано, потому что за Уралом есть целые регионы нашей страны, которые без ведома шамана к больному не подпустят даже «скорую». Это целый культурный пласт, который таким законопроектом просто будет вычеркнут , — пояснил он.