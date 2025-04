Король Джон: Элтон против недуга, «Мегаполис» в потоке

Элтон Джон выпустил новый альбом вопреки проблемам со здоровьем. Рэперы Wu-Tang Clan вернулись после большой паузы, а «Мегаполис» спел колыбельную на конец света. Апрель по количеству ярких музыкальных релизов не уступает марту. Некоторые пластинки уже вышли, другие пока известны нам только по синглам. «Известия» выбрали самое интересное.

John & Brandi Carlile — Who Believes in Angels?

Совсем недавно Элтон Джон шокировал поклонников откровениями о своем здоровье: певец признался, что окончательно ослеп, живет без ряда важных органов и уже не вернется к концертной деятельности. Но вслед за печальными новостями появились и хорошие. Еще с 2023 года Элтон работал вместе с певицей Брэнди Карлайл над новым альбомом — и вот наконец пластинка готова. Cреди 10 песен есть три уже известные: два сингла (титульный Who Believes in Angels? и Swing for the Fences), а также номер из саундтрека к документалке «Элтон Джон: Никогда не поздно» — напомним, за композицию Never Too Late артист был в этом году номинирован на «Оскар», хотя и не смог в итоге завоевать статуэтку.

И, в общем-то, их звучание оказалось вполне показательным для всего альбома. Несмотря на явный ретрофлер, музыка здесь вполне себе бодрая, рок-н-ролльная и вовсе не стариковски-ностальгическая. Однако ценителям вокала Элтона стоит быть готовым к тому, что на первом плане здесь вовсе не его, а ее голос. Брэнди Карлайл доминирует, поет основную партию, а сэр Джон просто присоединяется к ней. Что это — признание собственного поражения перед неумолимым временем или же творческий эксперимент? Фанаты Элтона могут решить самостоятельно.

Wu-Tang Clan – Black Samson, The Bastard Swordsman

В последние годы громкие рэп-камбэки идут один за другим. То Dr. Dre решает вернуться, то Уилл Смит после паузы в два десятка лет вспоминает, что он вообще-то еще и хип-хоп-исполнитель, а не только актер… Теперь же — еще один праздник для ценителей стиля. Легендарный коллектив Wu-Tang Clan во главе с любимцами Джима Джармуша RZA и GZA выпускают первый релиз за семь лет, причем продюсером выступает Mathematics, который дружил с дуэтом с самых первых их шагов и курировал их записи с конца 1990-х, результатом чего стала пластинка The W. С тех пор у ву-танговцев и Математика вышло пять совместных работ, в числе которых — The Saga Continues (2017), до этого месяца остававшаяся последней.

Восемь лет понадобилось группе, чтобы сделать 12 треков. Впрочем, музыканты и раньше отличались неторопливостью. Осталось понять, насколько хорош свежий материал. Два уже опубликованных сингла Mandingo и Claudine обнадеживают. Особенно второй, где на переднем плане выразительный женский соул-вокал. Хотя ценителям подвижной читки и фирменного флоу RZA и GZA больше зайдет первый: там однообразный бит не отвлекает от речитатива.

Интересно, что группа выпустит свою работу сначала только на виниле. И лишь какое-то время спустя появится официальная цифровая версия, да еще без последнего трека. Что ж, ключевое слово здесь — «официальная». Если вы понимаете, о чем мы.

«Мегаполис» — «С прочностью нитки»

Среди важных релизов апреля нельзя не назвать и российскую новинку — новый альбом «Мегаполиса». Предыдущая полноформатная студийная запись рок-коллектива вышла в 2020 году, можно сказать, еще в другой эпохе. И с тех пор, казалось, лидер группы Олег Нестеров куда больше внимания уделял другим своим проектам — например, циклу книг и пластинок, посвященному советским кинокомпозиторам. Беседуя в 2023 году с музыкантом об одной из таких работ, «Известия» спрашивали: не значит ли это, что Нестеров-исследователь и Нестеров-продюсер теперь вовсе перестанет творить в «Мегаполисе»? Но артист нас успокоил, намекнув, что история бэнда будет продолжена. А заодно и объяснил принцип его творчества: «Метод «Мегаполиса» — вхождение в поток. Все наши работы с 1990 года — это совместное погружение, когда мы играем музыку, которая через нас течет, и дальше уже каким-то образом работаем с результатом. Часть этой музыки приходит вместе с текстами, где вообще ничего править не нужно. А иногда я кладу перед собой тексты других авторов и перелистываю их, находясь в потоке.

В свежей пластинке это прекрасно чувствуется. Несмотря на мировые события, у «Мегаполиса» получился очень светлый альбом, наполненный внутренней свободой и летающими вдаль гитарными звуками, создающими ощущение, что мы парим в каком-то волшебном мире.

На окружающую реальность Нестеров смотрит со спокойствием буддиста-мудреца. И, кажется, весь свой труд воспринимает как «Колыбельную на конец света» — так называется одна из самых проникновенных песен альбома, спетая под полуимпровизационный аккомпанемент соло гитары.

Вы могли пропустить

AY YOLA — Homay

Один из главных хитов прошлого месяца, о феномене которого «Известия» писали материал, однако нелишним будет здесь о нем вспомнить. Башкирский фолк-коллектив AY YOLA повторил успех красноярской группы Otyken и тем самым подтвердил тренд на этно. Homay — образцовый пример соединения корневых национальных традиций (в частности, горлового пения) с актуальными приемами поп– и рэп-продюсирования. Козырь композиции — «качающий» бит, под который так и хочется качать головой!

Леонид Федоров, Игорь Крутоголов — «В солнечном блеске»

Если в апреле ценителей русского андеграундного рока новым альбомом порадовал «Мегаполис», то парой недель ранее, в конце марта, аналогичный подарок пришел от Леонида Фёдорова, фронтмена «АукцЫона». И, надо признать, это еще более неформальная, радикальная по звучанию (да и поэзии) работа. В ее основе — тексты легендарного ленинградского поэта-нонконформиста Анри Волохонского, которого литературоведы считают прямым продолжателем линии Хлебникова и Введенского. В собрании Фёдорова целый ряд записей, на которых сам Волохонский читает свои стихи (некоторое время назад основатель «АукцЫона» их опубликовал — а заодно и использовал в собственных музыкальных работах). Однако свежая пластинка целиком построена на вокале самого Фёдорова, который, однако, вкупе с дикой, экстравагантной, психоделической музыкой как нельзя лучше подходит к абсурдистским словопостроениям Волохонского.

Равель и Римский-Корсаков в исполнении ГАСО РТ

В этой рубрике, завершающей обзор музыкальных новинок, мы традиционно рассказываем о релизах, вышедших в предыдущем месяце, которые не упоминались нами ранее. Из мартовских концертов, доступных в записях, советуем посмотреть выступление Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан (ГАСО РТ) в Московской филармонии. Помимо того что это в принципе один из лучших коллективов страны и его выступления заслуживают внимания a priori, в данном случае привлекает необычная программа. «Вальс» и «Шехерезада» французского композитора-импрессиониста первой половины XX века Мориса Равеля встречаются здесь с «Шехеразадой» же нашего соотечественника, классика «Могучей кучки» Николая Римского-Корсакова. Из трех перечисленных опусов первый и последний — безусловные хиты, зато второй — настоящий раритет. Причем в нем на сцену выходит солистка — меццо-сопрано. В отличие от Римского-Корсакова Равель сделал не сюиту, а вокальный цикл. Образ восточной сказочницы удался Екатерине Семенчук прекрасно, ну а коллектив под руководством Александра Сладковского с блеском продемонстрировал свои лучшие качества: безупречную точность медной секции, красочность и контрастность звучания. Хотя другие номера программы, включая бис (танец из «Дафниса и Хлои» Равеля), получились не менее, а может, и более впечатляющими. В целом же мы получили увлекательное сопоставление европейского и русского взглядов на Восток.

Плейлист «Известий»

Наш традиционный плейлист на этот раз получился таким же экстравагантным, как и некоторые релизы из обзора. Открывается подборка башкирским хитом, о котором мы рассказали выше, продолжается харизматичным хип-хопом от Trekt и Young Thug, далее — одна из лучших композиций с пластинки Леонида Фёдорова на стихи Анри Волохонского. И в завершение — две «полетные» песни, будто приподнимающие нас над землей: это трек британской инди-группы Cassia и меланхоличный номер с альбома «Мегаполиса».