В Москве прошел 15-й Российский форум по управлению интернетом

7 апреля в Москве состоялся 15-й Российский форум по управлению интернетом (RIGF 2025). Форум проходил в гибридном формате: на площадке форума присутствовали более 300 участников, за ходом мероприятия онлайн следили более 2 тыс. человек.

Участников форума приветствовал директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев. Он отметил, что RIGF традиционно проходит в день рождения домена .RU, и сегодня участники обсудят самые насущные и актуальные вопросы управления интернетом. Также Андрей Воробьев напомнил, что в 2025 году исполняется 15 лет кириллическому домену .РФ и этот домен также стал одним из символов Российского форума по управлению интернетом. «RIGF — один из старейших национальных форумов в глобальной системе IGF, и запуск кириллического домена .РФ состоялся в рамках первого RIGF в 2010 году, став важной вехой в развитии Рунета», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Начальник Управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева отметила, что Рунет является мощным инструментом для технологического, социального и культурного развития страны. «Мы видим, как российские цифровые решения находят применение в самых разных сферах, помогая миллионам людей. Несмотря на санкции и уход ряда западных компаний, российский интернет-сектор демонстрирует устойчивость и активный рост», — сказала Татьяна Матвеева.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Александр Шойтов добавил, что Рунет и Российский форум по управлению интернетом за эти годы проделали большой путь, но остаются серьезные вызовы.

«Сегодня ключевое внимание государства сосредоточено на борьбе с кибермошенничеством. Минцифры реализует целый комплекс мер: как инфраструктурных, так и направленных на оперативное противодействие злоумышленникам. В 2026 году будет запущена новая государственная информационная система по противодействию мошенничеству. Ее главные задачи — координация и объединение усилий всех участников. В состав новой системы войдет уже действующий сервис «Антифишинг», но впереди еще большая работа», — рассказал он.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин отметил, что Российский форум по управлению интернетом стал площадкой, где определяется дальнейший путь развития Рунета. Он подчеркнул, что сегодня любое сильное и независимое государство стремится установить четкие и понятные правила работы в интернете, удовлетворив запрос граждан на безопасную и комфортную интернет-среду.

Генеральный директор АНО «Институт развития Интернета» Алексей Гореславский подчеркнул возросшую за последние пять лет роль контента в интернете. По его словам, на это повлияли пандемия и геополитические изменения. Он сообщил, что среднестатистический россиянин проводит в смартфоне 4,5 часа в день. При этом доступность интернета в стране достигла 93%, что значительно выше мирового показателя (67,9%).

Директор Центра глобальной IT-кооперации Вадим Глущенко рассказал о роли России в глобальной цифровой повестке и подчеркнул значимость форумов по управлению интернетом как площадок для международного диалога. Он также напомнил, что 2025 год — ключевой для цифрового управления: завершается мандат IGF и подводятся итоги WSIS+20. В этом контексте Россия запускает новый международный формат — Глобальный цифровой форум, который пройдет в июне в Нижнем Новгороде.

Директор Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС) Кирилл Изотов рассказал об истории и перспективах старейшего домена в системе национальных доменных имен России — .SU, которому в 2025 году исполняется 35 лет. Он также отметил, что в те времена вопросы безопасности не стояли так остро, как сегодня. «За эти 35 лет интернет превратился из простой системы обмена информацией в огромную, сложную экосистему. Сегодня без внимательного управления и постоянного контроля не обойтись», — подчеркнул Изотов.

Одной из главных тем RIGF 2025 стали вопросы кибербезопасности. На пленарной сессии «Цифровая безопасность Рунета: между суверенитетом и глобальными вызовами» модератор сессии — депутат Госдумы, координатор федерального партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин сообщил, что самым популярным видом мошенничества в России остается фишинг — только в прошлом году Роскомнадзор ограничил доступ почти к 70 тыс. фишинговых сайтов по решениям судов и по требованию Генеральной прокуратуры. Он отметил, что уже принятые законодательные нормы — не панацея, а лишь первый шаг в большой и сложной работе по борьбе с угрозами в Рунете. «Впереди у нас новые меры по борьбе с дипфейками, дроперами и арендой верифицированных аккаунтов в мессенджерах и на цифровых платформах, включая «Госуслуги», — добавил Антон Немкин.

Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова рассказала, что в России дети имеют право регистрироваться в социальных сетях только с 14 лет. «Если ребенок зарегистрирован там раньше, то это ответственность родителей. Именно они должны ставить системы родительского контроля и принимать решение о том, какой контент получает их ребенок в интернете. В силу возраста дети еще не обладают развитым критическим мышлением и не способны отличать достоверную информацию от ложной — они верят всему, что видят в интернете. Поэтому важно понимать: не только бизнес и государство должны проявлять социальную ответственность, но в первую очередь родители», — добавила она.

Эксперт Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-сhecking Network, GFCN) Тимофей Ви привел данные из исследования, проведенного ассоциацией. Так, за три месяца 2025 года в России были выявлены 61 уникальный дипфейк и 2,3 тыс. их копий. Это равно 67% от общего количества дипфейков, обнаруженных в 2024 году, и в 2,6 раза превышает объем дипфейков, зафиксированный за весь 2023 год. Исследование также показало главные тенденции создания и распространения фейков. По сравнению с прошлым годом, в 2025 году на 11% увеличилось количество недостоверной информации, связанной с социально-экономическими трендами.

Важной темой форума стала подготовка кадров для развития IT-отрасли. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. Он подчеркнул, что квалифицированные специалисты — ключевой актив любой технологической компании и они определяют успех проектов, скорость разработки и качество конечного продукта.

Кроме того, на сессиях форума поднимались вопросы международного сотрудничества в области управления интернетом и развития спутникового интернета. Также в рамках RIGF 2025 прошла традиционная церемония вручения награды Virtuti Interneti («За заслуги в сфере интернета»), лауреатом которой стал Павел Храмцов — один из старейших деятелей Рунета, стоявший у истоков появления интернета в России.