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В России стартовала международная ИТ-олимпиада для школьников

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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В России стартовала ИТ-олимпиада, в которой могут принять участие старшеклассники 14–18 лет из любой страны мира. Регистрация продлится до 18 апреля, рассказали в пресс-службе «Сбера», генерального партнера события.

До 18 апреля участникам предстоит индивидуально решить 15 теоретических и практических задач по ключевым аспектам кибербезопасности. С 23 по 25 апреля пройдет второй этап состязаний — командный полуфинал. Его организуют в формате Capture the flag (захват флага). Командам предложат набор задач различной сложности, к которым требуется найти и отправить ответ (флаг).

100 участников, которые наберут больше всего баллов, примут участие в очном финале — он состоится в кампусе школы цифровых технологий «Сбера» «Школа 21» в Нижнем Новгороде. Лучших участников наградят на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в июне.

Глава Сбербанка Герман Греф пожелал участникам олимпиады успехов. «Уверен: у вас всё получится, потому что участвовать в нашей международной олимпиаде могут только уверенные в себе люди», — отметил он.

Задания олимпиады выполняются на образовательной платформе технологического партнера мероприятия «Алгоритмика».

ИТ-олимпиада пройдет при поддержке правительства РФ. Организатор — правительство Нижегородской области.

Вице-премьер, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил, что сильные ИТ-кадры — запрос не только России, а всего мира. «Глядя на участников олимпиады, которые, несмотря на свой юный возраст, уже демонстрируют такую заинтересованность в ИТ и высокий уровень компетенций, понимаем, что развитие отрасли — в надежных руках», — сказал он.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что международная олимпиада по кибербезопасности — это глобальная площадка, где талантливая молодежь из разных стран объединяется, чтобы вместе формировать цифровое будущее. «Участие школьников из разных уголков мира — это инвестиция не только в их профессиональное развитие, но и в создание международного сообщества технологических лидеров», — подчеркнул глава региона.

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