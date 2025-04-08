В МИД Молдавии надеются начать переговоры о вступлении в ЕС до конца года
Молдавия планирует до конца текущего года начать переговоры с Европейской комиссией (ЕК) о вступлении в Евросоюз (ЕС). Об этом 7 апреля сообщил министр иностранных дел страны Михай Попшой в интервью агентству IPN.
По его словам, европейская интеграция для Молдавии является единственным стратегическим направлением. Попшой выразил уверенность в том, что со временем многие граждане страны будут поддерживать этот путь.
«Мы сделали всё необходимое для выполнения рекомендаций Еврокомиссии, получили положительное заключение и начали процесс скрининга. На данный момент всё идет по графику, <...> ничто не должно помешать нам начать переговоры до конца года», — отметил глава молдавского МИДа.
В феврале глава делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс заявил, что евроинтеграция Молдавии в Евросоюз может быть приостановлена, если парламентские выборы не будут свободными и справедливыми. Он подчеркнул необходимость ускорить внесение изменений в законодательство по борьбе с электоральной коррупцией, вмешательством иностранных государств, дезинформацией в соцсетях и кибератаками.