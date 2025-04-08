Крах глобализма

Торговая война, развязанная США против большей части планеты, безусловно, стала важнейшей вехой развития глобализационных процессов. Собственно, саму глобализацию теперь можно смело считать рудиментом истории, пресловутый конец которой Дональд Трамп отметил в фирменном эпичном стиле. Глобалистская парадигма базировалась на восприятии Вашингтона всем капиталистическим лагерем в качестве заботливого покровителя, направляющего мудрыми советами развитие мировых рынков. Но покровитель оказался, что называется, не отцом, а вполне расчетливым дельцом-оппортунистом, желающим извлечь выгоду из острой зависимости младших партнеров от своих безмерных ресурсов.

Такого психологического потрясения лучшие дома Лондона и Парижа не переживали уже давно. Вся их картина мира, остававшаяся незыблемой как минимум с момента реализации плана Маршалла, пошла под откос. Неудивительно, что европейцы, как и представители других пострадавших от трамповских тарифов стран, не знают, как себя правильно вести, и потешно мечутся по международной сцене, в режиме импровизации реагируя на происходящее.

Одни пытаются сохранить серьезное выражение лица и пригрозить Америке мощным контрударом, способным, правда, окончательно похоронить их собственную национальную экономику. Другие заискивающе звонят в Вашингтон, умоляя жить дружно и найти-таки путь назад от собственноручно созданного президентом США грандиозного кризиса. Разумеется, эти определения не касаются Китая и других лидеров мирового большинства, которые давно были готовы к обмену тарифными уколами с американскими оппонентами и имеют все шансы заставить Трампа пожалеть о его эксцентричном решении. Но, поставив на одну доску давних конкурентов и записных союзников по уже не совсем коллективному Западу, хозяин Белого дома произвел истинную революцию во внешнеполитическом мышлении своей страны.

В США уже начались масштабные демонстрации, организованные вперемешку либеральными глобалистами и их левыми антиподами, которые после успеха Трампа на выборах пребывали в летаргическом сне. Недовольны и миллиардеры, внезапно ощутившие, что администрация, в теории представленная их единомышленниками, внезапно начала играть по правилам, будто изобретаемым на ходу.

Американскому руководству явно придется столкнуться с серьезным сопротивлением. Но команда трампистов безапелляционно настроена довести начатое до конца и всеми силами демонстрирует, что истерики как внешних, так и внутренних критиков ее мало волнуют. Штатные плакальщики по временам однополярности уже начали рассуждать о том, что торговая атака Вашингтона разрушает фундамент всей системы, на которой базировался евро-атлантический альянс. Во многом такая теория не лишена оснований.

Впрочем, нужно сделать оговорку, что окончательный крах американо-европейского сообщества случился бы, реши представители Старого Света показать США зубы. Но этого, естественно, не происходит. Смирившиеся со своей участью горе-политики ЕС и Великобритании предпочитают признать подчиненное положение и делают всё возможное, чтобы не рассердить эмоционального американского лидера. Они прекрасно понимают, что углубление конфликта с Вашингтоном не в интересах европейских элит, всё еще надеющихся сорвать украинское урегулирование и вернуть расположение Вашингтона. В случае если разногласия с США достигнут более высокого уровня, под угрозой может оказаться и существование НАТО, а старосветские «правые» партии окончательно выйдут на первый план, оттеснив либералов и центристов на обочину политической жизни. В итоге в Лондоне и Париже, Брюсселе и Берлине будут до последнего униженно маневрировать, убеждая Трампа сменить гнев на милость. Всё по Фукидиду: сильные поступают так, как хотят, а слабые страдают так, как и должны. Не больше и не меньше.

России в этой ситуации важно наблюдать за происходящим со стороны. Решение США не вводить тарифы против нашей страны явно связано не только с действующими мощнейшими антироссийскими санкциями, угробившими большую часть двусторонних связей, но и с осознанием Трампом того, насколько высоки ставки в большой геополитической игре вокруг украинского вопроса. В обстановке внутренней турбулентности он должен предложить избирателям хоть какие-то успехи на международной арене и воплощение в жизнь амбициозных предвыборных обещаний. В таких условиях форсирование деэскалации гибридной войны с Москвой оказалось самым реалистичным и выгодным для США шагом. Администрация Трампа, при всей хлесткости своих действий, не может на фоне переживающей шок экономики позволить себе войну на несколько фронтов.

Именно поэтому для активизации дипломатии на российско-американском треке сегодня открывается окно возможностей. Но не будем забегать вперед и забывать, что наше дело — не спасти репутацию и рейтинг Трампа, а решить задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в рамках специальной военной операции. Любое взаимодействие с американскими партнерами по переговорам на нынешнем этапе следует осуществлять, используя как пряники, так и кнуты, зеркально реагируя на подходы самого Трампа к диалогу с Москвой. Пришло время решительных шагов, сложных комбинаций и вызовов, тонкой высокопрофессиональной дипломатической работы и жесткого силового давления. Наше время, нам не привыкать.

Автор — проректор Дипломатической академии МИД России

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