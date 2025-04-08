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В Бурятии в результате ДТП погиб 10-летний ребенок

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Фото: прокуратура Республики Бурятия
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В результате столкновения автомобиля и мотоцикла в Бурятии погиб 10-летний ребенок. Об этом 8 апреля сообщили в региональной прокуратуре.

«Предварительно установлено, что 7 апреля около 21:00 (16:00 мск. — Ред.) на участке дороги вблизи села Калинишна Кяхтинского района водитель автомобиля марки Toyota Mark II совершил столкновение со стоявшим мотоциклом «Урал», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что водитель авто госпитализирован в медицинское учреждение. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

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1 апреля стало известно, что в Архангельске водитель автомобиля Haval сбил мать с 10-месячным ребенком в коляске. Уточнялось, что при повороте налево водитель не уступил дорогу женщине с детской коляской, переходившей проезжую часть по пешеходному переходу.

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