В Мексике злоумышленники расстреляли людей в реабилитационном центре
Бандиты расстреляли людей в реабилитационном центре муниципалитета Окосокоаутла в мексиканском штате Чьяпас, в результате происшествия двое сотрудников полиции погибли. Об этом 7 апреля сообщает мексиканская радиостанция Formula.
В регионе развернута широкомасштабная операция с целью поиска нападавших и обеспечения безопасности граждан. Уточняется, что пока власти не произвели никаких арестов в связи с инцидентом.
Генеральная прокуратура штата начала расследование с целью установления обстоятельств и привлечения виновных к ответственности.
В ноябре 2024 года стало известно о нападении на американский гражданский самолет, который должен был сесть в Гаити, однако был обстрелян из огнестрельного оружия. В результате происшествия пострадал один член экипажа.